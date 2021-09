Fútbol/Champions.- Koeman: "Si tenemos a todos los jugadores disponibles podemos aspirar a mucho más"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se ha mostrado convencido de que cuando tengan "a todos los jugadores disponibles" podrán "aspirar a mucho más", y ha afirmado que ante las bajas han intentado hacer "lo máximo dentro de las posibilidades" en su amargo debut en Liga de Campeones ante el Bayern Múnich (0-3).



"En ataque nos falta gente, tienen que pasar dos o tres semanas para tener más posibilidades arriba. Hemos intentado hacer lo máximo dentro de las posibilidades y la gente lo ha reconocido. En la segunda parte hemos cambiado y han entrado los jóvenes, que van a tener mucho futuro. Hoy en día hay diferencia, hay que tener paciencia. Si tenemos a todos los jugadores disponibles en su mejor físico podemos aspirar a mucho más", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, reconoció que "hay cosas" que le "gustan de este equipo". "No quiero buscar excusas, pero todo el mundo sabe perfectamente qué había disponible, sobre todo en la parte de ataque. Es complicado jugar contra un equipo como el Bayern, que aprieta. Hay mucha calidad entre los jugadores lesionados. Hay que aceptar lo que hay y trabajar", afirmó.



"Hay que reconocer contra quién jugamos. Para hacer daño a un equipo como el Bayern Múnich hay que estar muy bien, estar físicamente bien y tener a todos los jugadores disponibles. Si alguien sabe de fútbol, hay que saber reconocer que el otro equipo es mejor. Estoy un poco harto de hablar siempre de lo mismo, porque en tres o cuatro semanas el equipo va a ser totalmente diferente. Faltan cosas y se ha visto en el partido de hoy", continuó.



Además, el preparador neerlandés destacó que "el Bayern es uno de los candidatos para ganar este torneo". "Empezamos bien el partido, nos costó mucho llegar arriba porque falta velocidad. Poco a poco entramos en problemas, y tuvimos la mala suerte del primer gol en contra, que ha cambiado un poco el partido. En la segunda parte, ellos han demostrado ser hoy en día mejor que nosotros. Hemos puesto a gente joven para tener energía suficiente para poder competir, pero bajamos", analizó.



"Hemos intentado hacer un planteamiento intentando parar un poco su juego. Estuvo bien en la primera parte, pero hubo diferencia en el físico; había jugadores como Jordi Alba, que estaba muy cansado al final del partido, para Luuk de Jong ha sido su primer partido, Coutinho tuvo sus primeros minutos...", prosiguió.



En otro orden de cosas, se mostró convencido de que la confianza de la directiva en él "no depende de un partido". "No puedo hacer nada con las opiniones de la gente. Estamos mejorando cosas, nos falta gente. Si hay algún problema con el presidente, lo hablamos. Los dos queremos lo mejor para el club. Quiero dejar al lado este tema, siempre tengo que contestar preguntas sobre el presidente o sobre mí. La gente sabe la situación de hoy en día del Barcelona", subrayó.



Por último, Koeman lamentó los pitos de la afición a Sergi Roberto. "Nunca me gusta que el público pite a un jugador. Todos los jugadores han intentado dar el máximo. Sergi Roberto ha estado jugando en una posición en la que, si estuvieran todos los jugadores disponibles, no estaría jugando. Hay que entenderlo y defender al jugador", concluyó.