14-09-2021 Fútbol.- Socios.com, empresa creadora de los Fan Tokens, colaborador global de LaLiga. LaLiga y Socios.com, la empresa especializada en compromiso del aficionado a través de tecnología 'blockchain', han anunciado un acuerdo para que la plataforma creadora de los Fan Tokens se convierta en colaborador global de la Liga española. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES LALIGA



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



LaLiga y Socios.com, la empresa especializada en compromiso del aficionado a través de tecnología 'blockchain', han anunciado un acuerdo para que la plataforma creadora de los Fan Tokens se convierta en colaborador global de la Liga española.



Ambas partes trabajarán conjuntamente para que los 800 millones de seguidores que LaLiga Santander tiene alrededor del planeta puedan disfrutar de nuevas oportunidades de interactuar con sus ídolos a través de la tecnología 'blockchain' de Socios.com.



La alianza permitirá a estos aficionados conectar activamente con sus ídolos, independientemente del país en el que se encuentren, y optar a ganar premios, productos oficiales firmados, entradas gratis y experiencias VIP exclusivas.



Creada con la misión de transformar el papel del aficionado de espectador pasivo a protagonista activo del deporte, Socios.com es una plataforma D2C (directa al consumidor) que utiliza la tecnología 'blockchain' para ofrecer a las principales organizaciones deportivas del mundo herramientas con las que fidelizar y monetizar a sus seguidores a escala global.



Desde su lanzamiento, en 2019, Socios.com trabaja con las principales organizaciones deportivas del mundo para potenciar la experiencia del aficionado del deporte a través de los Fan Tokens, activos digitales coleccionables que permiten a los aficionados participar activamente en decisiones de los clubes de los que son fans a través de encuestas vinculantes, disfrutar de descuentos y promociones exclusivas, y optar a ganar premios y recompensas únicas, desde productos oficiales firmados hasta experiencias VIP.



Más de 40 organizaciones punteras de 20 países y siete deportes diferentes han lanzado ya Fan Tokens a través de la aplicación Socios.com, que actualmente cuenta con cerca de 1,3 millones de usuarios repartidos en más de 120 países del mundo.



La lista de colaboradores incluye a los clubs de la LaLiga Santander FC Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia CF y Levante UD, y a gigantes del fútbol mundial y otros deportes y competiciones como varias franquicias de la NBA y escuderías de Fórmula 1.



Los Fan Tokens se han consolidado como una sólida fuente de ingresos para la industria del deporte, la que más rápido está creciendo desde el inicio de la pandemia. Desde que el primer token fue lanzado, en 2019, han generado más de 200 millones de dólares de beneficio para los colaboradores de Socios.com.



El acuerdo con LaLiga, la primera gran competición europea en sumarse a la plataforma, marca un nuevo hito en la trayectoria de Socios.com y consolida su posición en España, un país estratégico en el que este mismo mes inaugurará sus nuevas oficinas.



Alexandre Dreyfus, fundador y CEO de Socios.com, se declaró "muy ilusionado" y "orgulloso" por aliarse con LaLiga, "una de las entidades más importantes del deporte mundial, con más de 800 millones de seguidores en todo el mundo y compuesta por clubes legendarios que han escrito la historia del fútbol".



"Este acuerdo con la Liga nos permitirá dar un gran paso en nuestra misión de alumbrar una nueva era de Fan Engagement, una era en la que los fans no serán sólo espectadores sino protagonistas activos del espectáculo", añadió.



"No es coincidencia que LaLiga se haya convertido en la primera gran competición deportiva europea en aliarse con Socios.com. Durante los últimos años, LaLiga se ha convertido en sinónimo de innovación y en un referente internacional a la hora de implementar nuevas tecnologías. Este acuerdo no hace sino confirmar esa condición", indicó.



Oscar Mayo, Director Ejecutivo de LaLiga, dijo que en LaLiga están "encantados" por aliarse con Socios.com, "uno de los líderes mundiales en soluciones de fan engagement para la industria del deporte". "Gracias a este acuerdo, nuestros fans de todo el mundo podrán conectar más activamente con sus jugadores y equipos favoritos. Para nosotros, es una nueva forma de acercarnos a ellos y ofrecerles experiencias innovadoras", celebró.