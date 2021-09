Familia reclama justicia para muertos en protestas por crisis en Perú

Una joven (d) lleva un cartel con los dibujos de los rostros de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos hace diez meses en las movilizaciones de protesta ante la crisis política del año pasado en Perú, durante una movilización de organizaciones sociales y familiares que reclaman justicia en el caso, hoy, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 14 sep (EFE).- Organizaciones sociales y familiares reclamaron justicia para los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos hace diez meses en las movilizaciones de protesta ante la crisis política del año pasado en Perú.

Colectivos culturales y sociales convocaron este martes a una acción simbólica en el centro histórico de Lima para escenificar la ruta que siguieron los manifestantes el 14 de noviembre del año pasado para protestar contra el entonces Gobierno de Manuel Merino.

Los manifestantes fueron repelidos por la Policía cuando intentaban llegar al Congreso para expresar su rechazo a la destitución de Martín Vizcarra (2018-2020) y la asunción de Merino como presidente transitorio.

Dos de los manifestantes fallecieron por heridas de bala, mientras que decenas de jóvenes resultaron heridos y detenidos por los agentes.

La violencia desatada en esa movilización es investigada actualmente por la Fiscalía peruana, que hace unas semanas ha tomado las declaraciones, en calidad de testigos, de las entonces autoridades en el Ejecutivo, como Manuel Merino y otros ex altos funcionarios.

Luzdilán Camargo y Killa Sotelo, madre y hermana de uno de los fallecidos, Inti Sotelo, participaron en la convocatoria de este martes con un ramo de flores para recordar a su familiar y exigir celeridad en el proceso de investigación abierto por la justicia.

"Sabemos que en el Perú el sistema de justicia no es igual a todos, porque la corrupción existe y ello impide el avance de las investigaciones", manifestó la madre de la víctima a Efe.

Agregó: "aún no tenemos el apoyo del actual Gobierno", del presidente Pedro Castillo, izquierdista elegido en las elecciones generales de este año y quien asumió la Presidencia del Perú el pasado 28 de julio.

Por su parte, la hermana de Sotelo explicó que "en la actualidad, el proceso está estancado". "Estamos avanzando de a pocos, no hay aún responsabilidades claras", indicó.

Sin embargo, subrayó que la familia no está de acuerdo con que Merino, el ex primer ministro Antero Flórez Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez estén citados como testigos en el caso.

"Ellos deben ser citados ya como investigados de homicidios y violaciones a derechos humanos", remarcó Sotelo.

La joven expresó la "fe y esperanza" de la familia en que alcancen la justicia y sanción para los responsables de las muertes.

"Sabemos que Perú es un país muy corrupto, sin embargo no dejaremos de luchar y pedir justicia por la muerte de mi hermano", expresó.

Las manifestaciones de protesta en las calles de Lima y otras ciudades del país contra la asunción de Merino, quien era titular del Congreso y promovió la destitución de Vizcarra, aceleraron su salida del Ejecutivo y posteriormente fue sucedido por Francisco Sagasti, quien entregó la Presidencia al actual mandatario Pedro Castillo.