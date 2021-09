Exceso y looks que pasarán a la historia en la Gala MET 2021. Rosalía, protagonista con un homenaje al mantón de manila

MADRID, 14 (CHANCE)



Cada año, los amantes de la moda esperan como agua de mayo (y nunca mejor dicho) que llegue el primer lunes de dicho mes porque tienen una cita ineludible con el evento fashion más imporante del mundo, la Gala MET. Una noche para el recuerdo en el que las celebrities impactan con looks tan inimaginables como arriesgados con los que la consigna parece clara. Impactar en su desfile por las icónicas escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y conseguir que su outfit pase a la historia en una cita única en la que la palabra MODA se escribe con letras mayúscuals.



Después de cancelarse a causa de la pandemia en 2020, la edición de 2021 se ha retrasado varios meses y no ha sido hasta este lunes, 13 de septiembre, cuando hemos vivido la que sin duda se ha convertido en una de las noches más glamourosas, divertidas y sorprendentes del año. Una cita muy exclusiva que ninguna celebrity se ha querido perder y que este año ha tenido sabor español gracias a Rosalía, que con su impresionante look ha rivalizado en protagonismo con celebrities de la talla de Jennifer López, Kim Kardashian o Rihanna, que nos han dejado totalmente boquiabiertas a su llegada a la Gala.



¿La temática elegida esta edición?: 'In America: A Lexicon of Fashion', un homenaje y una celebración en toda regla de la moda norteamericana y su vinculación con las raíces y el hogar. Una oda a la moda estadounidense que muchas de las celebrities han aprovechado para evocar el glamour del Hollywood clásico con elegantes vestidos, peinados y joyas que recordaban a inolvidables iconos cinematográficos como Marilyn Monroe o Audrey Hepburn.



A continuación, los mejores (y más comentados) looks de una alfombra roja que tardaremos mucho en olvidar:



Rosalía. Nuestra representante patria rindió homenaje a sus raíces españolas con un impresionante diseño del californiano Rick Owens. Una capa que simulaba un mantón de manila en color rojo con flecos extralargos - inspirado en la mismísima Lola Flores, como la cantante confesaba hace unas horas a través de sus redes sociales - que combinó con unas altísimas botas de plataforma con tacón transparente, unos shorts de piel también con flecos y un top con amplio escote barco. Impresionante.



Jennifer López. En su mejor momento y después de enamorar al mundo con su romántico posado con Ben Affleck en Venecia, la diva puertorriqueña volvió a acapar todas las miradas, convirtiéndose en la gran protagonista de la noche gracias a su modelazo, con el que respetó a rajatabla el dress code de la noche. Un espectacular conjunto de Ralph Lauren con escotadísimo vestido en color marrón con abertura en la pierna, que combinó con un sombrero de cowgirl y accesorios en cuero como un maxicinturón estilo cowboy con el que la actriz homenajeó al 'Far West' estadounidense y se coronó como la más sexy de la noche.



Rihanna. Acompañada por ASAP Rocky y confirmando que son la pareja del momento, la artista llegó la última y acaparó todas las miradas con un llamativo y voluminoso modelo de Demna Gvasalia para Balenciaga en color negro lleno de colosales volantes con un sombrero a jueg



Irina Shayk. La top model, con un precioso y elegante vestido floral de Jeremy Scott hizo su particular homenaje a la primavera y aportó frescura con su look. Sin embargo, si por algo llamó la atención fue por su nuevo corte de pelo, ya que su melenón ha pasado a la historia y ha dado paso a un favorecedor pixie con el que ha demostrado que, como imaginábamos, cualquier peinado le queda bien. Y además este corte radical le quita años de encima.



Kaia Gerber. La hija de Cindy Crawford, de Oscar de la Renta, se convirtió en una diva del Hollywood clásico con su homenaje a Bianca Jagger en la Gala MET de 1981. Tan delicada que quitaba la respiración con su melena ondulada y su elegantísimo vestido negro palabra de honor con original escote en forma de delicadas flores.



Kim Kardashian. Llegó y todo el mundo se quedó sin respiración por un look con el que, una vez más, se ha superado a sí misma (que ya es difícil). Botas de taconazo estilo legging con un ajustadísimo vestido, guantes largos y una máscara que ocultaba completamente su rostro. Bueno, todo estaba oculto en la exmujer de Kane West, que no mostró ni un centímetro de su piel pero cuya silueta era inconfundible. Más Kim que nunca.



Kristen Stewart. De Chanel, la actriz británica rindió homenaje a la Barbie destacando por su peinado - una coleta con el flequillo en forma de rulo - que recordaba a la famosa muñeca en sus primeras versiones. Lo complementó con un conjunto de pantalón blanco y una de las características chaquetas de tweed de la firma francesa.



Emily Ratajkowski. Con un atrevido Vera Wang en color rojo con encajes y transparencias, la top model nos recordó a la escena de 'American Beauty' en la que Mena Suvari está repleta de pétalos de rosas rojas. Una de las más sexys de la noche.



Cara Delevigne. Tan reivindicativa como siempre, la modelo lanzó un mensaje con su Dior. Un total look white compuesto por un top que parecía un chaleco antibalas en el que se podía leer 'Peg the Patriarchy'. Un alegato contra el patriarcado de lo más aplaudido. Bravo por ella.



Billie Eilish. De Oscar de la Renta la cantante homenajeó a Marilyn Monroe con un impresionante vestido de tul en palabra de honor y en delicado color crema. Acostumbrados a verla con looks deportivos y extravagantes, confesó que siempre se había imaginado vestida así pero que sus inseguridades no se lo habían permitido hasta ahora.



Gigi Hadid. La top model, que se ha pasado al pelirrojo - está guapísima con su nuevo color de pelo - se convirtió en una diva del Hollywood antiguo con un elegante palabra de honor de Prada con voluminoso corsé y guantes largos.



Kendall Jennner. Otra de las celebrities que homenajeó al cine clásico con un impresionante look que recordaba a uno de los vestidos de Audrey Hepburn en 'My fair lady'. Un diseño transparente repleto de pedrería de Givenchy, con un elegantísimo collar a juego con el que acaparó, una vez más, todas las miradas.