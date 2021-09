Estas han sido las 5 fotos de 𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 que han arrasado en Instagram

𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 (@vadhird) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramque están dando mucho de lo que hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 555.894 de interacciones entre sus followers.

🇲🇽Yo #TeConfieso que no he sanado todas mis heridas. Pero diario intento ser más fuerte e inteligente para poder estar bien solo, o acompañado ❤ Te deseo lo mismo 😊 . 🇺🇲I Confess that I haven't healed all my wounds. But I try every day to be stronger and wiser so I can be all right being alone, or with someone. ❤ I wish you the same 😊 . Fotazas by 📸 @laoaranda





🇲🇽Que cool ser parte de esta pelicula #MyLittlePony. No saben lo bonita que esta!! Me urge que la vean y conozcan a Hitch, el sheriff 😎😎 y a los Nuevos personajes!! @mylittlepony #MylittlePonyNuevaGeneracion ESTE 24 DE SEPTIEMBRE EN Netflix!!! . 🇺🇲It's amazing being part of the new #mylittlepony movie!! It's such a beautiful film! I can't wait for you to see it and to meet Hitch, the sheriff 😎😎 and all the new characters !! Coming out on September 24th on Netflix!!! 🔥🔥🔥🦄





🇲🇽Amo ir al cine! No saben cuánto extrañaba ver una película en la pantalla grande! En serio recomendadísima #FreeGuy. Está muy chistosa jaja 😂👏🏻. Y @vancityreynolds increíble, como siempre jaja! Cuando la vean me dicen qué les parece. "Free Guy" se estrena en cines el 13 de agosto! 🔥🔥🔥 Gracias 20th Century Studios por dejarme verla antes 😎🔥no podía esperarme #ad @freeguymovie 👕 . 🇺🇲I LOVE going to the movies! I missed watching a movie on the big screen so much! Seriously I highly recommend #FreeGuy. It's hilarious 😂👏🏻. And @vancityreynolds is awesome in it, as always haha! Let me know what you think when you watch it! "Free Guy" opens in theaters August 13th 🔥🔥🔥 Thank you 20th Century Studios for letting me see it early 😎😎 I couldn't wait #ad @freeguymovie 👕





🇲🇽El caballo y yo dando el mame 🐴 a quien le salio mejor jaja . 🇺🇲Just chillin with BoJack Horseman 🐴 . 📸: @alosian





🇲🇽Que Gran día tuvimos ayer haciendo el video de la siguiente cancion! Le mando muchisimo cariño a mi gente de Peru!!! 🇵🇪🇵🇪Que cool trabajar contigo bro @eziooliva. Y como siempre los @broducers rifadisimos 😎 Se viene bueno 💪🏻💪🏻🔥🔥 . 🇺🇲We had such an amazing day yesterday shooting the next Music Video! Lots of love to all the people in Peru!🇵🇪🇵🇪 Amazing working with you bro @eziooliva ! And the @broducers incredible as always 🔥🔥

Vadhir Derbez González Torres (Ciudad de México, México, 20 de febrero de 1991), más conocido como Vadhir Derbez, es un actor mexicano. Le pusieron como segundo nombre Derbez por el cariño que su madre le tenía a su abuela Silvia Derbez. Oficialmente es el único de los hijos de Eugenio que lleva Derbez en su nombre; todos los demás se apellidan González, apellido paterno del actor.

Empezó su carrera de actuación a los seis años. Entre todo su trabajo, destacan sus participaciones en Cómplices al rescate al lado de la estrella juvenil Belinda, De pocas, pocas pulgas y el programa producido por su padre Eugenio Derbez, Vecinos, también participó en el programa de baile de la cadena Univision llamado Mira Quien Baila en el cual se convirtió en el absoluto ganador. Recientemente tuvo su debut en Estados Unidos con un pequeño papel en la película How to Be a Latin Lover.

Vadhir comenzó con clases de actuación a los ocho años en el CEA Infantil, después continuó con su preparación en la Academia Casa Azul. A finales del 2016 Vadhir Derbezdebutó como cantante con el sencillo «Te olvidé» con el álbum EP que lleva su mismo nombre, con ello cumple con un sueño que él tenía desde niño.

Actualmente Vadhir vive en Los Ángeles, California.