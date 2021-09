Estas han sido las 5 fotos de 𝔸 𝕀 𝕊 𝕃 𝕀 ℕ ℕ 𝕕 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 imperdibles en Instagram

𝔸 𝕀 𝕊 𝕃 𝕀 ℕ ℕ 𝕕 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 (@aislinnderbez) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en su perfil de Instagramque están dando mucho de lo que hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 1.905.746 de interacciones entre sus followers.

Hace 15 años llegábamos juntos a NYC a que él cumpliera uno de sus más grandes sueños que era actuar en Broadway, mientras que yo no tenía idea que quería hacer con mi vida (terminé estudiando artes visuales ahí y fue de las mejores etapas de mi vida).





Estos meses me toca filmar lejos de casa… Lo bueno es que la hemos pasado bomba conociendo lugares increíbles, recibiendo visitas de familia, viejos amigos y también haciendo nuevos amigos… No me esperaba que fuera a ser un mes fuera de casa tan divertido y especial a pesar de estar trabajando tanto. Y kai bueeeno… Definitivamente ha tenido las mejores vacaciones 😂🥰





Les quiero contar de @destinomiomx, este lugar ha sido una de las principales razones por las que hemos disfrutado tanto Yucatán. Ha sido nuestro lugar de escape cada que tenemos momentos libres. La energía que hay aquí es impresionante y sus cenotes y su naturaleza han sido un espacio muy amoroso y sanador para nosotras🥰. Ademas @soizicavila dueña de este santuario fue quien le organizó a kai el curso de verano más hermoso, con las enseñanzas y guía de @gamboablanca y donde además aprendió a nadar por primera vez gracias a la mejor maestra: @leilanisosa (en el último video pueden ver cómo en sólo 3 semanas Kai pasó de tenerle miedo al agua a ser toda una pro!) Por eso siempre recordaremos este lugar y las experiencias tan increíbles que pasamos aquí 🥰. Gracias x todo @destinomiomx @utopikaoasisholisticodm @soizicavila y @shakesthat !





Aislinn González Derbez nació el 18 de marzo de 1987 en la Ciudad de México. Hija del actor y comediante Eugenio Derbez y de Gabriela Michel, Aislinn se desempeña como actriz y modelo.

Estudió la carrera de Artes Visuales en la School of Visual Arts al mismo tiempo que estudiaba actuación en el Actors Studio de Nueva York (2005-2009): allá interpretó varios papeles en cortometrajes y actuó en la obra de teatro Happy Hour. Comenzó su carrera artística como modelo a los 15 años.

Su carrera actoral inició cuando regresó a vivir a la Ciudad de México en el 2009 y tomó relevancia por sus primeras participaciones en largometrajes como Te presento a Laura (2010) dirigida por Fernando Noriega y El atentado (2010) de Jorge Fons.

Durante su corta carrera cinematográfica ha conseguido cinco papeles protagónicos en cine, los cuales fueron estrenadas en el 2012, como: El cielo en tu mirada (2012) de Pitipol Ybarra; Abolición de la propiedad (2012) de Jesús Magaña por la cual fue nominada como "Mejor Actriz" en el FICG; Yerbamala (2012) de Javier Solar; Musth (2013) de Mauricio T. Valle; y una película chilena, Tierra de sangre (2013).

También participó como protagonista en cinco series de Televisión dentro y fuera de México: en la serie para Canal Once Los Minondo (2011); en la serie de MTV Niñas mal (2011); en la serie colombiana La promesa (2012). También actuó en la serie de Televisa Ellas son.. la alegría del hogar (2010); y en la serie de Pedro Torres Mujeres asesinas (2011) en el capítulo «Marta, manipuladora» junto con la actriz Lorena Meritano.

En teatro ha actuado en la obra No sé si cortarme las venas o dejármelas largas (2011) escrita y dirigida por Manolo Caro.​ También participó varias veces en los programas de Eugenio Derbez Al derecho y al Derbez, XHDRBZ y Derbez en cuando.

Ha participado en videos musicales como «Estuve» y «Se me va la voz» de Alejandro Fernández, «Sólo déjate amar» de Kalimba. En 2008, actúa en la serie-web Colinas, actuando e interpretando a 'Leah', después hizo otra serie-web llamada Sweet & Spicy (2008).