Emery: "Ha sido un partidazo"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, durante el partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Atalanta, este martes en el estadio de La Cerámica, en Villarreal. EFE/Domenech Castelló

Vila-real (Castellón), 14 sep (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este martes tras el empate a dos goles ante el Atalanta en el estreno de la Liga de Campeones que el encuentro de la cerámica había sido "un partidazo".

"Hemos alegrado a todos los espectadores y eso agrada. Se ha visto un buen partido, hemos sufrido, hemos podido ganarlo y lo hemos empatado. La sensación era de fútbol de alto nivel, de mucho fútbol y mucho trabajo. Un empate insuficiente, pero un gran partido", dijo en rueda de prensa Emery.

“Se ha escapado. Los primeros minutos presagiaban un partido difícil, pero nos hemos rehecho y hemos empatado. Teníamos confianza en la segunda parte, ellos han tenido su momento y hemos marcado. Con ese gol podíamos ganar, hemos estado mejor, y a pesar de la expulsión y su empate hemos tenido las más claras. Este punto nos dice que debemos seguir trabajando”, añadió.

Además, indicó que está en un grupo igualado. "Ha ganado el Young Boys y eso nos obliga mucho a todos. Pero levanta expectativas y obliga a estar mejor y a redoblar esfuerzos en cada partido”, dijo el entrenador vasco, que reconoció errores en defensa de los dos equipos.

"Habrá que analizar el juego al completo, ellos son muy agresivos y si sabes aprovechar su espalda puedes marcar. Ellos pueden fallar, pero arriesgan y generan errores en tu equipo por esa intensidad, aunque no creo que haya habido tantos errores en nuestra defensa”, apuntó.

Respecto a los cambios dijo que la idea era" meter gente fresca y con experiencia". "Danjuma está adaptándose y volvió a marcar. Coquelin está con muchas ganas y mucha motivación y hemos buscado su aportación. Ha sido expulsado por esa motivación. Y con Moi buscábamos más control y con Alberto más velocidad”, analizó Emery.

Emery también comentó que con el dos a uno debían buscar el tercero, ya que sabían de su potencial y de su capacidad para buscar el empate como así fue, aunque dijo estar "muy satisfecho por las cosas que hemos hecho”.

Asimismo, resaltó la igualdad del grupo F. “Nunca descarto sorpresas, las he visto y las he vivido. Los equipos siempre mejoran su rendimiento, como hemos visto con Young Boys -ante el Manchester United-. Ahora ellos son líderes y están muy motivados, lo que hace que el grupo sea más difícil”, concluyó.