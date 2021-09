El Salvador lamenta desacuerdo en Centroamérica para nombrar a líder del Sica

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, lamentó el lunes la falta de un acuerdo regional para elegir al secretario general del Sistema de la Integración Centroamérica (Sica), un ente que promueve el desarrollo en esta región.

"Seguimos ahora, lamentablemente (...) sin encontrar el rumbo. Tenemos ya más de dos meses de no tener al secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana", aseguró Ulloa sobre esta región que celebra el miércoles el bicenentario de la independencia de la corona española.

"No sé si vale la pena celebrar. ¿Qué vamos a celebrar?, que no podemos elegir a un secretario general del Sica, que no nos ponemos de acuerdo, que no somos capaces de superar pequeños intereses personales, o grupales o de sectores (...)", reflexionó Ulloa.

La falta de consenso para nombrar al funcionario "no habla bien de los liderazgos en la región", advirtió el vicemandatario durante un discurso en la conferencia "El Futuro de Centroamérica", que reúne este lunes y martes a delegados de la región en San Salvador.

La secretaría general del Sica es rotativa por períodos de cuatro años y su titular es nombrado en consenso por los mandatarios de la región, de una terna que presenta el país al que le corresponde su turno.

En este caso, a Nicaragua le correspondió presentar la propuesta, pero no logró el consenso regional para elegir al sustituto del guatemalteco Vinicio Cerezo, quien finalizó su mandato de cuatro años el 30 de junio.

Para Ulloa es necesario "identificar" dónde están las causas que mantienen retrasada la integración desde 1991, cuando las naciones suscribieron el tratado de constitución del Sica en Tegucigalpa, Honduras.

"De repente los liderazgos dejaron de tener esas visión, esa capacidad y esa convocatoria para poder avanzar, y estamos estancados", cuestionó.

