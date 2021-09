El Salvador.- El manuscrito de la novela 'Insensatez', de Castellanos Moya, pasa a formar parte del legado de la Caja de las Letras

14-09-2021 El escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya (izq.) , acompañado por Luis García Montero, muestra la primera versión pasada a limpio de su novela 'Insensatez' EUROPA ESPAÑA CULTURA INSTITUTO CERVANTES / FERNANDO GUTIÉRREZ



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya ha depositado en la Caja de las Letras la libreta que contiene parte del manuscrito de su novela 'Insensatez', publicada en 2004, y la primera versión pasada a limpio de dicha novela con todas las correcciones manuscritas que le hizo, incluidos el cambio de título y de epígrafe.



La mencionada libreta es la tercera que escribió de 'Insensatez' y comienza a partir del capítulo 10. Las dos libretas anteriores, con los capítulos del 1 al 9, están perdidas. El autor ha destacado que son dos de los escasos objetos de su trayectoria literaria que han sobrevivido a sus múltiples cambios de residencia por diversos países.



"He sido un escritor errante, sin casa ni hogar, el único país que me queda es el de mi memoria; por eso, el archivo de mi obra se limita a tres pequeñas cajas con unos contados manuscritos que han sobrevivido a los tantos traslados. Estos materiales quizá sean lo más significativo que encontré en esas cajitas", ha explicado.



Este legado, que el escritor dejó en la caja número 696 de la cámara acorazada del Instituto Cervantes, permanecerá guardado bajo llave hasta dentro de exactamente cinco años, el 14 de septiembre de 2026.



Horacio Castellanos Moya agradeció al Instituto Cervantes no solo la invitación de hoy, sino el apoyo a su carrera como escritor "desde principios de este siglo", cuando sus libros "empezaron a ser conocidos". Posteriormente, ha alabado a España y la labor del Instituto Cervantes, cuya labor es "esencial sobre todo para escritores de países cuya presencia es precaria en la literatura internacional".



Castellanos Moya es autor de doce novelas y varios libros de relatos y ensayos --su obra ha sido traducida a una docena de idiomas--. Mientras el director del Cervantes, Luis García Montero, ha elogiado su "calidad literaria y humana que ha sostenido siempre su trabajo como escritor". "En su narrativa está muy presente la violencia, el sexo y el deseo, y eso, gracias a su capacidad literaria, le permite meditar sobre las cosas fundamentales de la condición humana", ha indicado.



Este acto se enmarca en la especial actividad de esta semana en la Caja de las Letras: a los legados de este pasado lunes (protagonizados por el nicaragüense Sergio Ramírez y el cubano Leonardo Padura) y de Castellanos Moya, se sumará otro legado que dejará la ministra colombiana de Cultura en reconocimiento al Instituto Caro y Cuervo de su país.