El festival de cine que acerca a la diáspora africana desde Colombia al Congo

La actriz colombiana Karent Hinestroza, integrante del jurado del Quibdó África Film Festival, en una fotografía de archivo. EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Bogotá, 14 sep (EFE).- Un festival de cine con pases presenciales en la ciudad colombiana de Quibdó y virtuales en Pointe-Noire, en la República del Congo, apuesta desde este martes a la construcción de puentes entre África y su diáspora con una programación que muestra al mundo el talento de los directores afrodescendientes.

El Quibdó África Film Festival presenta en su tercera edición una selección de 43 películas que hurga en el mundo afro, sus costumbres, culturas, idiosincrasias, idiomas y sonidos más allá del continente negro, y estará disponible hasta el próximo sábado en la plataforma Boonet.co.

"Lo más importante de la programación de este año es que logramos tener estas 43 películas que abordan todas las temáticas sociales, urbanísticas y políticas. Queríamos mostrar el trabajo de las comunidades afrodescendientes a los ojos del mundo", dijo en una entrevista telefónica con Efe el director del festival, Wilfrid Massamba.

Las películas serán presentadas en Quibdó, capital del selvático departamento del Chocó, y en la portuaria Pointe-Noire, con sus respectivos subtítulos en español y francés para servir de plataforma y vitrina de los productores de cine afrocolombianos y congoleños.

"Estamos en los dos lugares más lejanos del mundo y por fin podemos comunicar por vías de las tecnologías y las plataformas virtuales a los directores afrocolombianos y los directores congoleños y africanos", agregó Massamba.

Un jurado integrado por la directora de cine y escritora camerunesa Françoise Ellong, la actriz colombiana Karent Hinestroza, el director de producción Marino Aguado y el periodista guadalupeño Nicolas Negoce, seleccionará al mejor largometraje, mejor documental, mejor director, mejor película de animación, mejor guion, mejor director de fotografía y la mejor banda sonora, que serán premiados en el festival.

UN MUNDO SIN FRONTERAS

Las proyecciones abordarán "la esperanza de un mundo donde la igualdad racial y de género sea palpable, donde las culturas se mezclen sin perder su autenticidad y donde podamos tomarnos de la mano para superar la crisis de la pandemia que nos puso a todos en el mismo lugar".

"Hacer un festival de cine ya es muy difícil, pero hacer un festival en dos espacios, dos lugares, dos países, dos continentes tan lejos uno del otro fue un desafío", confesó Massamba al explicar que esperan llegar a todos los públicos.

"No queremos llegar solo al público afrocolombiano o africano, sino al mundo entero porque nuestra historia no se limita a un público específico, es para todos, es abierto", aseguró.

La selección de películas es una mirada descriptiva al continente negro más allá de las fronteras, historias narradas desde las perspectivas de directores afro y de productores o guionistas que no hacen parte de la comunidad pero abordan su cultura.

"Lo que estamos tratando de hacer es apoyar a los directores o productores, en Colombia o en África. Tenemos esta ventana y estamos en contacto con los distribuidores y otras plataformas para mostrar su trabajo, tener una mirada cruzada, transversal, en África, en América Latina y en todos los rincones donde hay un director afro", dijo Massamba.