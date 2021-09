El británico Sam Lowes renueva una temporada más por el equipo Marc VDS

El piloto británico de Moto2, Sam Lowes, en una imagen de archivo. EFE/Alejandro García

Madrid, 14 sep (EFE).- El británico Sam Lowes ha renovado por una temporada más en el campeonato del mundo de Moto2 con el equipo belga Marc VDS en el que actualmente disputa el campeonato del mundo de motociclismo, según el acuerdo comunicado por ambas partes. Sam Lowes, que tendrá como nuevo compañero de equipo al italiano Tony Arbolino, se unió al equipo Marc VDS Racing el año pasado en una temporada que terminó tercero con tres victorias, siete podios y tres "pole position", en tanto que en la actual campaña de 2021 pelea por la misma posición tras ganar las dos carreras inaugurales de Catar y terminar tercero en Jerez de la Frontera. Lowes contará con el mismo equipo técnico que tiene actualmente, formado por su experimentado jefe de equipo Gilles Bigot, junto al técnico de datos Julien Robert y a los mecánicos Olivier Boutron y Anthony Couturier. "Quiero agradecer a Marc van der Straten por creer en mí, pues él me dio una oportunidad en 2020 y ahora me da esta oportunidad de quedarme donde me gusta estar pues ya ha sido una gran aventura juntos y siento que he mejorado mis prestaciones formando parte de este proyecto", asegura en el comunicado del equipo Sam Lowes. "Sé que el equipo Elf Marc VDS Racing está haciendo todo lo posible para hacerme más fuerte y me siento orgulloso de seguir y confío en que podamos disfrutar de más éxitos en el futuro ya que mi objetivo es luchar por el Campeonato del Mundo y este equipo me da la mejor oportunidad de conseguirlo", afirma Lowes.