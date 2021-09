EEUU y Unión Europea acuerdan recortes de metano antes de COP26

(Bloomberg) -- Estados Unidos y la Unión Europea acordaron un plan para reducir las emisiones de metano en aproximadamente un tercio para fines de la década, como parte de un impulso diplomático para conseguir que otras naciones apunten al poderoso gas que calienta el planeta, según personas familiarizadas con el esfuerzo.

EE.UU. está pidiendo a otros países que se unan al “compromiso global sobre el metano”, un tema que se discutirá durante un foro sobre el cambio climático convocado por el presidente Joe Biden este viernes. El encuentro está programado para ayudar a crear impulso antes de la cumbre climática organizada por las Naciones Unidas en Glasgow, Escocia (COP26), que se celebrará del 31 de octubre al 12 de noviembre.

Biden planea revelar el compromiso sobre el metano en la reunión de Glasgow, de acuerdo con una invitación que envió al presidente argentino, Alberto Fernández, y que este publicó en el sitio web presidencial.

“En beneficio de las generaciones presentes y futuras, los insto a que se unan a mí y a nuestros compañeros líderes para hacer todo lo posible por enfrentar este fatídico momento”, escribió Biden en la invitación, fechada el 8 de septiembre.

Según el compromiso entre EE.UU. y la UE, las naciones están de acuerdo en reducir las emisiones metano en todos los ámbitos, sin especificar las reducciones planificadas de ciertos sectores de alta emisión, como es el caso del petróleo y la agricultura. El objetivo es una reducción amplia de un tercio en las emisiones globales de metano, y los países que firman se comprometen a hacer su parte para lograr el objetivo.

La Administración Biden está trabajando para reclutar al menos otras dos docenas de países para que firmen el compromiso antes de la cumbre climática del próximo mes, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto.

Todas las personas hablaron bajo condición de anonimato.

La Administración Biden ha trabajado durante meses en el compromiso sobre el metano, parte de una estrategia para construir compromisos climáticos multilaterales que refuercen las promesas del acuerdo de París de las naciones.

“Estamos abordando esto como un imperativo diplomático”, dijo Rick Duke, director sénior y enlace de la Casa Blanca para el enviado presidencial especial para el cambio climático, en un foro sobre el metano el mes pasado. “No podemos buscar un acuerdo único para reducir la contaminación por metano con la rapidez y la amplitud que se necesita. Requeriremos una diplomacia y un trabajo programático constantes, la acción de los Gobiernos y la industria que abarque todas estas oportunidades”.

El acuerdo fue informado anteriormente por Reuters. La Casa Blanca se negó a comentar sobre el informe y la oficina de John Kerry, enviado especial para el clima, no respondió a una solicitud de comentarios.

Los representantes de la UE no hicieron comentarios de inmediato, pero un funcionario de la UE familiarizado con el asunto confirmó que el compromiso se presentará en el foro el viernes.

Con el apoyo de otros países, el compromiso sobre el metano representaría el primer compromiso político global para reducir este gas, en medio de advertencias cada vez más urgentes de que reducir los gases de efecto invernadero resulta esencial para reducir el calentamiento a corto plazo y evitar ciclos de retroalimentación que bloquean los cambios climáticos.

El metano es un gas de efecto invernadero 84 veces más potente que el dióxido de carbono durante las dos décadas posteriores a su primera liberación y se cree que es responsable de al menos una cuarta parte del calentamiento global.

