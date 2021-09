Ecuador avanza en el cierre de salas covid gracias a la vacunación

Vista de la entrada de la unidad de emergencia con pacientes covid-19 en Quito (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Quito, 14 sep (EFE).- Ecuador avanza en el cierre de las salas covid a nivel nacional debido al descenso de la demanda de atención hospitalaria, gracias al avance de la vacunación en el país, donde se han aplicado más de 20,3 millones de dosis, aseguró este martes el Gobierno.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, dijo hoy que las unidades hospitalarias "se están descongestionando y en muchos lugares, incluso, están cerrando las salas de covid".

"Estamos muy contentos", apuntó en una rueda de prensa antes de informar que han entrado en un proceso de reconversión de los recursos hospitalarios y de atención de salud.

Ello, para que todos los equipos, médicos, instalaciones e insumos que se destinaron para pacientes covid, ahora sirvan para atender otras patologías, "que fueron descuidadas por tanto tiempo durante la pandemia".

AÚN NO HAY INMUNIDAD COMUNITARIA

El plan estratégico de vacunación buscaba primero evitar la mortalidad y morbilidad grave y por ello ahora se ve descongestión en los hospitales, señaló.

Y puntualizó que, aunque también hay más camas libres en las salas de unidad de cuidados intensivos (UCI), esto ha tomado algo más de tiempo pues la covid-19 es una patología de larga evolución.

Pese a los avances, la ministra pidió a la ciudadanía mantener las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, pues la pandemia no ha terminado.

"No hemos alcanzado la inmunidad comunitaria, todavía. La inmunidad comunitaria para este tipo de virus se alcanza cuando la población total está 85 % cubierta y para eso tenemos la cantidad de vacunas necesarias hasta fin de año", dijo al pedir a la población que "no desmaye, que no afloje".

De hecho, anoche llegaron 163.200 vacunas de AstraZeneca que suman al plan de vacunación en el que también se usan dosis de Sinovac, Pzifer y la monodosis de CanSino.

Con ese nuevo lote, ascienden a 2,8 millones las vacunas de AztraZeneca llegadas a Ecuador, mientras que entre todas las casas farmacéuticas mencionadas, el país ha recibido un total de 22,6 millones de dosis.

VACUNACIÓN A MENORES

Garzón instó a la población a sumarse a las distintas fases del plan de vacunación, concentrado ahora en los menores de entre 12 y 15 años, quienes están siendo inoculados, con dosis de Pfizer, en sus respectivos establecimientos educativos.

Los niños que estudian bajo la modalidad virtual pueden recibir la vacuna en centros de salud o puntos de vacunación establecidos.

Por otra parte, el Gobierno analiza la posibilidad de vacunar a población con rango etario de entre seis y once años y recopila información de experiencias internacionales, como en Chile, donde ya se vacuna a menores de 12 años.

Si finalmente se decide esa vacunación, tendrá lugar entre mediados o fines de octubre hasta noviembre, avanzó la ministra quien indicó que se ha programado la aplicación de terceras dosis de refuerzo, hasta fin de año, al personal de salud que recibió la primera vacuna en enero pasado.

Para determinar si se necesita una tercera dosis a nivel comunitario, realizarán una investigación para determinar "la cero prevalencia de anticuerpos".

"Esta es una vacuna nueva, todo el mundo está yendo más o menos al mismo ritmo en población vacunada, entonces se está recopilando evidencia poco a poco. Lo importante es que sepamos que si alcanzamos a vacunar el 85 ó 90 % de la población, no vamos a necesitar una tercera dosis enseguida porque la mayoría de gente no va a transmitir el virus", explicó.

No obstante, especuló que se podría necesitar una tercera dosis el próximo año "con ciertas modificaciones en la fórmula de la vacuna, que ya comprenda protección para las variantes que vayan apareciendo".

Aclaró que el tema de la covid se volverá "estacionario, más o menos igual que la influenza" y se necesitará un refuerzo anual.

De acuerdo con la información oficial, Ecuador acumulaba el lunes 505.295 casos positivos durante la pandemia, cuyo primer contagio data del 29 de febrero del año pasado.

La cifra de muertos confirmados por covid-19 llegó a 22.937, a los que se suman 9.512 fallecidos probables por la enfermedad, para un total de 32.449 defunciones en el marco de la pandemia.