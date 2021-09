Corea.- El enviado especial de EEUU insiste a Pyongyang para reunirse "sin condiciones" tras la prueba de misiles

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sung Kim, ha llamado este martes a Pyongyang a una reunión "sin condiciones previas" y mantiene así la vía de las conversaciones después de que Corea del Norte haya culminado este fin de semana pruebas de un nuevo tipo de misiles crucero de largo alcance tras dos años de investigación.



"Esperamos que Corea del Norte responda positivamente a nuestras múltiples ofertas para reunirse sin condiciones previas", ha reiterado Sung Kim antes de nuevas conversaciones con sus homólogos de Japón y Corea del Sur, según informa la agencia estadounidense Bloomberg.



Previamente, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha manifestado este lunes que la posición de Washington respecto a Corea del Norte "no ha cambiado" pese a las pruebas y ha reafirmado la disposición a "participar en la diplomacia" con Pyongyang de cara hacia el "objetivo de una completa desnuclearización" de la península de Corea.



"Nuestra oferta sigue siendo la de reunirnos en cualquier momento y lugar sin condiciones previas. Eso no ha cambiado", ha aseverado en rueda de prensa.



Corea del Norte está sujeta a sanciones internacionales debido a su programa de armas nucleares, ya que las resoluciones de Naciones Unidas prohíben la prueba de misiles balísticos. Sin embargo, los misiles de crucero no están sujetos a sanciones contra el país asiático ya que, a diferencia de los balísticos, estos utilizan su propia propulsión de manera constante, apunta la agencia alemana DPA.



Desde la fallida cumbre del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en Vietnam en febrero de 2019, las conversaciones para detener el programa se han estancado.