Corea.- Corea del Sur multa a Google con 150 millones por prohibir el desarrollo de variantes de Android

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur (KFTC, por sus siglas en inglés) ha acordado imponer una multa de 207.400 millones de wones (149,9 millones de euros) a Google por abusar de su posición dominante para prohibir a los fabricantes de dispositivos móviles el desarrollo de variantes de su sistema operativo Android, según ha informado este martes el regulador de la competencia del país asiático.



La multa es la novena mayor impuesta por el organismo regulador en toda su historia, según ha puntualizado la KFTC. El presidente de la entidad, Joh Sung-wook ha explicado, en declaraciones recogidas por 'Bloomberg', que la sanción no se limita a teléfonos móviles, sino que las medidas correctoras de la competencia también abarcan otros dispositivos como relojes o televisores.



De acuerdo con la KFTC, Google obligó a fabricantes de móviles como Samsung o LG a firmar acuerdos de no competencia a la hora de firmar los contratos necesarios a las licencias de la tienda de aplicaciones de Google.



De esta forma, las desarrolladoras de 'hardware' no podían equipar sus dispositivos con versiones derivadas o modificadas de Android (conocidas en la jerga como 'forks'). Según el regulador, esto ayudó a Google a asentar su cuota de mercado, que supera el 80 por ciento en todo el mundo.



A finales de agosto, Corea del Sur aprobó una ley que obligaba a Google y Apple a permitir en sus tiendas de aplicaciones el uso de pasarelas de pago ajenas a las de las propias compañías. Hasta ese momento, ambas empresas obligaban a usar su propia plataforma, a través de la cual cobraban hasta un 30 por ciento de comisión por cada transacción.