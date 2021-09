Controlado el incendio en el sur de España que ha arrasado 9.670 hectáreas

Varios medios trabajando en el incendio de Sierra Bermeja, este lunes. EFE/Álvaro Cabrera

Málaga (España), 14 sep (EFE).- El incendio de Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga (sur), arrasó 9.670 hectáreas, un fuego que este martes se dio por controlado y está clasificado por los especialistas de enorme complejidad e inédito en España.

El director de Extinción del Plan Infoca, Juan Sánchez, explicó a los periodistas que este martes culmina una de las semanas mas duras y triste de trabajo del operativo. "Teníamos que apagar el incendio -dijo- y luego llorar a nuestro compañero. Cuando un bombero o cualquier servidor muere en acto de servicio es un acto de orgullo para todos y una pena terrible".

Subrayó que han tenido que sobreponerse a esa perdida durante la extinción e indicó que anoche sobre las doce de la noche el frente de llama que quedaba era muy pequeño pero muy virulento en la zona de Casares (Málaga) y sobre la una de la madrugada empezó a llover.

Sánchez añadió que quedan varias semanas de trabajo. "Nos quedan aún puntos calientes y van a salir. Y cuando pase la lluvia y salga el sol saldrán más", afirmó.

Además, precisó que los arboles centenarios que había tenían unas raíces muy grandes "y esas raíces van a estar ardiendo durante mucho tiempo, será un trabajo duro pero llevadero no como lo que hemos sufrido esta semana".

Según explicó, cuando se controla un incendio hay un plan de extinción y cuando ya se controla hay un plan de liquidación.

"La diferencia es que cuando ya está controlado el perímetro ya no avanza y no hay un riesgo real de que evolucione a otro incendio, pero hay que seguir trabajando en el perímetro buscando puntos calientes", insistió.

Debido a ello, durante varios días los medios aéreos seguirán trabajando y echando agua en las zonas más peligrosas.

En el plan de liquidación actualmente hay cinco grupos de intervención de tres retenes cada uno y un camión autobomba, aproximadamente cien personas en dos turnos, por tanto son doscientas personas, incidió.

Respecto a los medios aéreos sigue trabajando ocho helicópteros semipesados, dos helicópteros pesados (de transporte) y el de mando y control para toda la supervisión de la operación. EFE