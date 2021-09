Colombia suma 26 muertes por covid-19, la cifra más baja desde mayo de 2020

Imagen de archivo de una mujer que realiza una prueba de covid-19. EFE /Ernesto Guzmán Jr

Bogotá, 14 sep (EFE).- Las autoridades de salud colombianas informaron este martes de 26 fallecidos, la cifra más baja desde el 28 de mayo de 2020 cuando comenzó a agravarse la pandemia, y ahora el país acumula 125.713 muertes a causa de esta enfermedad.

La información del Ministerio de Salud añadió que en la jornada hubo 1.435 nuevos contagios con lo cual la cifra de casos reportados desde el inicio de la pandemia se elevó a 4.932.998.

De los óbitos reportados hoy, de los cuales 23 sucedieron en días anteriores, el número más elevado lo tuvo Antioquia (8), seguido del Valle del Cauca (5), Bogotá (3) y Santander (2).

Mientras tanto, el número de contagios lo tuvo Antioquia (348), seguido de Bogotá (249), Atlántico (161), Cundinamarca (151), Valle del Cauca (143), Santander (74), Norte de Santander (32), Cauca (28) Bolívar (24) y Nariño (23).

Bogotá sigue como el principal foco de la pandemia y contabiliza 1.446.549 casos, seguida de Antioquia (740.807), Valle del Cauca (404.508), Atlántico (316.518), Cundinamarca (263.018) y Santander (224.780).

Igualmente, el número de casos activos también bajó y la cifra quedó en 20.904. Ayer eran 21.036.

El desarrollo del Plan Nacional de Vacunación el domingo fueron inmunizadas 97.657 personas, de las cuales 32.170 recibieron segundas dosis y 1.101 la fórmula monodosis de la farmacéutica Janssen.

Según esas cifras ya han sido aplicadas 37.444.197 dosis y ya son 15.746.173 las personas que tienen el esquema completo contra el coronavirus.

Hoy se procesaron 49.768 muestras de diagnóstico, 20.758 de ellas de tipo PCR y 29.010 de antígenos, para un total de 24,81 millones de pruebas practicadas.

PRIMER REPORTE SOBRE EFECTIVIDAD DE VACUNAS

El Ministerio de Salud publicó este martes el primer reporte sobre la efectividad de las vacunas contra la covid-19 que son aplicadas en el país, un estudio realizado en población de 60 y más años que demuestra la "alta efectividad de los biológicos".

El director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio, Leonardo Arregocés, afirmó que uno de los resultados de este estudio es que "el riesgo de hospitalización y muerte por covid-19 fue siempre significativamente mayor para las personas no vacunadas".

"Podemos decir que todas las vacunas de Janssen, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac son altamente efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte por este virus en adultos mayores de 60 años, que han recibido el esquema completo", precisó.

Por su parte, el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández, señaló que la respuesta de las vacunas está relacionada con la edad.

En las personas de mayor edad la efectividad de las vacunas tiende a ser menor, aunque aclaró que todas las personas inmunizadas tuvieron un riesgo mucho menor de enfermedad severa que requiriese hospitalización o de fallecer por la covid-19 en comparación con quienes no recibieron la vacuna.

"Incluso entre las personas de 80 años y más, las vacunas se muestran altamente efectivas para prevenir la hospitalización y, más aún, para prevenir la muerte. Los hallazgos muestran diferencias en la efectividad entre los grupos de edad, pero las diferencias en la efectividad de las diferentes vacunas aplicadas a un mismo grupo etario no son significativas", agregó Fernández.