Canet a mantener la línea y Arenas con ganas de no tener problemas

Albert Arenas, en una imagen de archivo. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Madrid, 14 sep (EFE).- Los españoles Arón Canet y Albert Arenas, del equipo de Jorge Martínez "Aspar", llegan al Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini con la intención de mantener la línea que ha seguido en las últimas carreras el primero y ganas de solucionar los problemas con el tren delantero de su moto que le impidieron acabar la carrera de Aragón al segundo. "Creo que podemos hacerlo bien en el circuito de Misano para seguir sumando puntos y tratar de no caer, para coger más experiencia en esta categoría y ser más constantes", explica en la nota de prensa del equipo Canet, quien recuerda que en el "Marco Simoncelli" consiguió el año pasado una buena posición en la primera carrera, pero en la segunda no pudieron "cambiar neumáticos cuando se paró por la lluvia". Su compañero de equipo y campeón del mundo de Moto3 en 2020, Albert Arenas, señala en la misma nota que "Misano es un circuito que me encanta y ojalá fuera hoy el primer entrenamiento libre, pero primero toca digerir y aprender de lo vivido en Aragón". "Seguiremos concentrados en nuestro pilotaje y en intentar mejorar las sensaciones con el tren delantero, viendo lo que nos pasó en carrera el domingo tengo que seguir trabajando y disfrutando en las posiciones que son las nuestras”, destaca Arenas.