Bukele niega el despido del juez de la causa por la masacre salvadoreña de El Mozote

San Salvador, 13 sep (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó este lunes que se haya "despedido" al juez de la causa penal de la masacre de El Mozote (1981), Jorge Guzmán, a quien cesará una reforma legal aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.

"Es TOTALMENTE FALSO que se haya despedido al juez que investiga la masacre de El Mozote", señalo Bukele en Twitter, en respuesta al trino de un periodista que compartió una publicación de un medio extranjero.

"Esto ya no es ni siquiera periodismo parcial o activismo; esto es basura. Mienten descaradamente para favorecer la agenda del que 'patrocina' estos 'medios'", agregó.

El salvadoreño Nelson Rauda, periodista de El Faro, compartió una nota del medio estadounidense ProPublica, que firma junto a Ray Bonner, en la que se señala que el Gobierno de Bukele "ha despedido al juez que investiga la masacre de El Mozote".

La publicación hace referencia a la reforma a la Ley de la Carrera Judicial aprobada a finales de agosto y en la que se establece, al entrar en vigencia, que se cesará de sus puestos a los jueces sexagenarios y a los que tengan una carrera de 30 años.

Los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas promovieron la reforma como una medida para depurar el sistema judicial y combatir la corrupción, pero el texto del decreto no menciona las supuestas prácticas corruptas y únicamente apunta que es para "modernizar" la ley.

Rauda respondió a Bukele que "el juez tiene 61 años" y "la reforma de sus diputados y su Corte lo remueve. Y el juez ya dijo que no se queda si no se quedan todos. Presidente, lea".

Bukele no se desmarcó de la decisión de los diputados de su partido.

En diferentes ocasiones, Bukele ha criticado duramente a medios salvadoreños por sus publicaciones.

El juez Guzmán resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que investigara y determinara si el presidente Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército, en los que se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la matanza.

El juzgador ordenó la reapertura de la causa por la masacre en septiembre de 2016 tras la anulación de la ley de amnistía.

Además, elevó los cargos que enfrentan más de una docena de militares retirados a crímenes de lesa humanidad.

El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, llamó recientemente a la comunidad internacional a tomar acciones contra el "desmantelamiento de la judicatura" en El Salvador por parte del presidente Bukele y la Asamblea Legislativa.

La masacre de El Mozote se saldó con unos 1.000 civiles ejecutados por elementos de la Fuerza Armada y es considerada una de las mayores matanzas del contienen americano perpetrada por un Ejército.