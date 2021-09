Apple presenta iPhone 13 con mejoras en cámara y batería

(Bloomberg) -- Apple Inc. presentó este martes una nueva línea de iPhones en un evento de amplia gama de productos, buscando atraer a los consumidores con mejoras en la cámara y el procesador en lugar de cambios importantes en el diseño.

Los nuevos modelos, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max, se presentaron en un evento de medios denominado California Streaming. De apariencia similar al iPhone 12, pero con un recorte de pantalla más pequeño en la parte superior, chips más rápidos y sistemas de cámara mejorados.

Apple cuenta con el nuevo teléfono y una gran cantidad de otros dispositivos mejorados, incluidos relojes inteligentes más grandes y iPads más rápidos, para impulsar el crecimiento en esta temporada navideña. Este año, Apple también podrá beneficiarse de un ciclo de actualización 5G que estimulará a los consumidores a obtener nuevos dispositivos. Mientras tanto, AT&T Inc. y otros operadores dieron a conocer nuevos descuentos dirigidos a aquellos clientes que deseen hacer el cambio.

El año pasado, el iPhone, producto estrella de la compañía, generó US$137.800 millones para Apple, aproximadamente la mitad de sus ingresos. Al mismo tiempo, el dispositivo también ayuda a impulsar las ventas de servicios, accesorios y otros productos, como el Apple Watch.

Después del evento, las acciones de Apple cayeron hasta 1,8% después, una reacción que no es inusual para el gigante tecnológico dado que los inversionistas a menudo suben las acciones en previsión de nuevos productos y características, y luego se retiran cuando estos se presentan. Sin embargo, una actualización de iPhone más discreta, y la vaga fecha de lanzamiento del Apple Watch, que ha sufrido problemas de producción, también podrían haber afectado el desempeño de las acciones.

Los nuevos modelos de iPhone incluyen un procesador A15 Bionic, que según Apple es 50% más rápido que los chips de los teléfonos inteligentes de la competencia, y nuevas funciones para mejorar las tareas de inteligencia artificial.

El foco principal del martes fue el iPhone. La compañía mostró otras nuevas funciones de la cámara en el dispositivo, incluido el modo Cinemático, que es esencialmente el modo Retrato, pero para video. La función agudiza los sujetos en primer plano, pero difumina los fondos. La técnica se usa a menudo en la industria del cine y la presentación de Apple contó con la presencia de la directora de “The Hurt Locker” Kathryn Bigelow, quien alabó las nuevas características.

En el iPhone 13 Pro y Pro Max, Apple agregó una función llamada Fotografía macro que permite fotografías de primeros planos más nítidas. Y contará con una opción denominada Estilos fotográficos que podrá mejorar los colores y tonos en las fotos de forma automática a través del uso de inteligencia artificial. Los modelos Pro podrán tomar video ProRes, un formato de calidad mucho mayor.

Los tamaños de pantalla del iPhone seguirán siendo de 5,4 pulgadas, 6,1 pulgadas y 6,7 pulgadas, dependiendo de si el usuario elige los modelos mini, estándar o Pro Max. Pero las pantallas del iPhone 13 Pro y Pro Max son un 20% más brillantes e incluyen ProMotion, un sistema de frecuencia de actualización dinámica. Eso permite velocidades de cuadro más altas, desplazamiento más suave y juegos mejorados.

Los teléfonos también tienen contarán con más robustas, con 1.5 horas de carga adicional en el iPhone 13 mini y 2.5 horas de mayor duración de la batería en el iPhone 13 estándar.

El iPhone 13 mini tendrá un costo de US$699 y el iPhone 13 costará US$799. Apple también está duplicando la capacidad de almacenamiento a 128 gigabytes y agregando una nueva configuración de 512 gigabytes. El iPhone 13 Pro tendrá un precio inicial de US$999, mientras que el Pro Max costará US$1,099 de entrada. También hay una nueva opción de 1 terabyte para los modelos Pro.

Los nuevos teléfonos ejecutarán iOS 15, una actualización que se lanzará este mes con mejoras en los widgets de la pantalla de inicio, nuevas funciones en las aplicaciones Mapas y Mensajes, controles de privacidad actualizados y mejoras en el navegador web, FaceTime, la aplicación Wallet y el seguimiento de la salud.

