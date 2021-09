Anabel Pantoja, enfadada e irascible, guarda silencio tras la polémica que rodea a su boda

06-07-2021 Anabel Pantoja. MADRID, 14 (CHANCE) Anabel Pantoja ya cuenta los días para su boda con Omar Sánchez. Un sueño que la colaboradora ha pospuesto ya en dos ocasiones a causa de la pandemia y que, si todo va bien, cumplirá por fin a comienzos del mes de octubre con una ceremonia íntima en la isla La Graciosa en la que estarán presentes tan solo los más cercanos a la pareja. A la ausencia ya confirmada de su padre, Bernardo Pantoja, se sumaba la de su tía Isabel Pantoja, que en un complicado momento anímico prefiere no reencontrarse con su hijo Kiko Rivera, que días atrás aseguraba que no se perdería el enlace por nada del mundo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Anabel Pantoja ya cuenta los días para su boda con Omar Sánchez. Un sueño que la colaboradora ha pospuesto ya en dos ocasiones a causa de la pandemia y que, si todo va bien, cumplirá por fin a comienzos del mes de octubre con una ceremonia íntima en la isla La Graciosa en la que estarán presentes tan solo los más cercanos a la pareja. A la ausencia ya confirmada de su padre, Bernardo Pantoja, se sumaba la de su tía Isabel Pantoja, que en un complicado momento anímico prefiere no reencontrarse con su hijo Kiko Rivera, que días atrás aseguraba que no se perdería el enlace por nada del mundo.



De vacaciones y preparando todos los detalles de su gran día, Anabel acaba de disfrutar de una divertida despedida de soltera en Doñana con amigas de Sevilla - entre las que se encontraban Raquel Bollo e Isa Pantoja - que se veía ensombrecida por la publicación de unas imágenes de su padre en la playa en Cádiz y la filtración de unos audios privados en los que Bernardo intentaría pactar a espaldas de su hija un reportaje fotográfico frente al mar el día de la boda, evidenciando que sus problemas de movilidad no habrían sido impedimento para acudir al enlace.



Además, su ausencia en la vuelta a los escenarios de Kiko Rivera este fin de semana en Chipiona - mientras ella estaba en Huelva de despedida de soltera - ha sido muy comentada, ya que el Dj le habría dirigido un reproche a través de su cuenta de Instagram por no haber estado a su lado en un día tan importante para él, cuando en cambio no se perdió hace un mes la reaparición de Isabel Pantoja en Jerez.



Molesta por encontrarse en el ojo del huracán mediático a pocos días de su boda, Anabel ha hecho gala de sus malos humos ante nuestras cámaras y, sin disimular su enfado, se ha negado a atendernos enfadada. Haciendo aspavientos y quejándose sonoramente con alguien con quien hablaba por teléfono, la sobrinísima se ha mostrado de lo más irascible, dejando ver su peor cara. Su desorbitada reacción cuando le preguntamos cómo se encuentra y si le pasa algo, ¡en el siguiente vídeo!