AMP.- Perú.- El ministro de Justicia de Perú pide a la Fiscalía que se disponga la cremación de Abimael Guzmán

Bellido apunta que el Gobierno respetará la decisión de la Fiscalía "sea cual sea"



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Aníbal Torres, ha enviado un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el que ha pedido que se disponga la cremación de los restos del líder histórico de la guerrilla maoísta peruana Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.



Torres ha señalado que la Ley General de Salud establece que los cadáveres de personas que después de haber sido identificadas, no han sido reclamadas por un familiar directo dentro del plazo de 36 horas tras su entrada a la morgue, "quedan bajo custodia de la Fiscalía".



Así, es esta la que puede decidir si "donar" los restos con "fines de investigación o "solicitar a un cementerio público la cremación del cadáver", ha precisado, informa la emisora RPP.



Al respecto, el ministro ha avisado también de que la adopción de otras opciones de sepultura del líder de Sendero Luminoso podría "conllevar a afectaciones al orden público y la seguridad de la sociedad", ya que, como ha señalado, para el "sanguinario grupo terrorista los restos de este delincuente son un símbolo de su insania y buscaran enaltecerlo y homenajearlo".



Torres ha indicado que "es importante ponderar la adopción de medidas que (...) protejan derechos fundamentales de las personas y los principios establecidos en el ordenamiento constitucional". El Gobierno ha manifestado así su preocupación por la posibilidad de que en caso de sepultarle se genere un lugar de culto para sus seguidores.



Por su parte, el primer ministro peruano, Guido Bellido, ha señalado que el Gobierno respetará la decisión de la Fiscalía "sea cual sea", aunque ha preferido no pronunciarse al respecto de la solicitud del titular de Justicia.



"Como Estado, como Gobierno, no se puede gobernar solo para un sector. El Ejecutivo respeta la independencia del Ministerio Público", ha dicho Bellido, cuenta el diario peruano 'El Comercio'.



"El Ministerio Público está facultado para actuar al respecto, las normas ya están establecidas, nosotros vamos a respetar y respaldar lo que vaya a decidir. Los gestos de políticos no pueden ir por encima de la normativa. Nosotros respetamos lo que determine el Ministerio Público", ha insistido.



A la opción de incinerarlo se ha sumando también el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que capturó a Guzmán hace casi 30 años. En concreto, ha solicitado que los restos sean cremados y las cenizas lanzadas al mar.



Los portavoces de nueve bancadas del Congreso peruano también han demandado en un comunicado este lunes que "el cuerpo del genocida Abimael Guzmán sea incinerado" para evitar "actos de reivindicación", informa 'El Comercio'.



La Fiscalía recibió una solicitud de entrega del cuerpo del líder histórico de Sendero Luminoso por parte de Iris Yolanda Quiñonez, identificada como la camarada 'Bertha', quien expresó tener un poder escritor de la viuda de Guzmán, Elena Iparraguirre, quien se encuentra en prisión. La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callo se encuentra a cargo de la evaluación de esta solicitud.