Alcalde de Palermo: La Historia juzgará a Europa por dejar morir a migrantes

El alcalde de Palermo, Leoluca Orlando (c-i), asiste a una marcha organizada en su apoyo en Palermo, Italia, en una imagen de archivo.

Roma, 14 sep (EFE).- El alcalde de Palermo (Sicilia), Leoluca Orlando, cuyo Ayuntamiento se ha personado en el proceso contra el exministro del interior italiano Matteo Salvini por bloquear a 150 personas durante más de 20 días a bordo del barco español Open Arms, asegura a Efe que "la Justicia o los libros de Historia" juzgarán a Europa por dejar morir a los migrantes en el Mediterráneo.

Ser parte civil en ese juicio "corresponde a la visión de esta ciudad, que acoge y que se ha convertido en un punto de referencia de los derechos humanos, del derecho a la vida y a la convivencia", explica.

En el proceso, que está previsto que comience mañana en la capital siciliana, se juzgarán las decisiones de Salvini, que en agosto de 2019, como ministro del Interior, negó durante 21 días el desembarco de unos los migrantes que habían sido rescatados en el mar por el buque de la ONG española, hasta que intervino la magistratura debido al deplorable estado de los rescatados.

También se ha personado como acusación particular el Ayuntamiento de Barcelona, donde tiene su sede Open Arms.

Para el alcalde de Palermo, del progresista Partido Demócrata (PD), se trata de "una cuestión de principios". "Estamos convencidos de que nuestra Constitución defiende el derecho a la vida y todas las convenciones internacionales respecto al Derecho del mar establecen que cuando a alguien se le salva en el mar tiene que ser llevad a un puerto seguro. Y eso vale para todos, para los pesqueros, los petroleros, los cruceros o los barcos militares".

"Esta ocasión confirma nuestra visión de Palermo como ciudad de los Derechos", apunta, antes de explicar que tiene una relación fluida con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau -"Nuestras ciudades están a favor de la acogida"- y recordar que la regidora participó en la iniciativa "From the Sea to the City" (Del mar a la ciudad) organizada en la ciudad siciliana con el fin de unir fuerzas para reinventar la postura europea sobre la migración.

El alcalde está convencido de que Europa "se enfrentará a un segundo proceso de Núremberg", los juicios contra los criminales del régimen nazi que llevaron a cabo los aliados tras su triunfo en la II Guerra Mundial.

"No sé si se hará ante la Justicia o en los libros de Historia, pero se la juzgará por genocidio. Estos países europeos son responsables de un genocidio porque dejan morir a personas en el mar. Esto no se juzga en el proceso (a Salvini), pero solo porque Open Arms salvó esas vidas", destaca.

El regidor ha puesto el puerto de la ciudad a disposición de las ONG que rescatan migrantes, aunque sabe que no es su competencia, y explica que las organizaciones humanitarias eligen Palermo para atracar "porque la consideran ciudad de acogida".

Y por ello, al lado de la bandera de España en el barco de Open Arms está también la bandera de Palermo, destaca con orgullo.

Se enfurece cuando habla de quienes en Europa consideran "insostenible" la llegada migrantes: "¿De qué estamos hablando?. ¿De Lampedusa o de Europa?. Si me habla de los flujos que llegan a Lampedusa le digo que son insostenibles, pero el tema de fondo es que estos migrantes no van a Lampedusa, van a Europa.¿Me van a decir que algunos miles de migrantes son insostenibles para 27 estados y 500 millones de personas?" .

El pasado mes de agosto, Orlando propuso en una carta enviada a la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen y al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que se cree "un servicio europeo, equipado con una flota naval civil, para rescatar a los migrantes en el mar".

"Mientras discutimos sobre cuántos migrantes acoge Italia, Francia o España, la gente muere en el mar. Debemos tener el objetivo de salvar vidas humanas y no confiar esa tarea solo a los barcos de las ONG que por fortuna existen. Hay que salvar vidas humanas en misión europea. Hay que salvar la vida de quien está en el mar, sea un pescador o un migrante", afirma.

Y concluye: "Lo que es absurdo que se deje morir a las personas en el mar porque no nos ponemos de acuerdo sobre adónde irán cuando desembarquen. Francamente, es inaceptable". EFE

