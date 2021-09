Afganistán.- Los talibán niegan las acusaciones de HRW sobre la comisión de presuntos crímenes de guerra en Panjshir

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Los talibán han rechazado este martes las acusaciones de la ONG Human Rights Watch (HRW) sobre la comisión de presuntos crímenes de guerra en la provincia de Panjshir, último reducto de la resistencia afgana.



El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, que ha reiterado su compromiso a la hora de respetar los derechos de las mujeres y perdonar a aquellos que han mostrado resistencia ante los insurgentes, ha negado, no obstante, que las fueras talibán cometieran violaciones de los Derechos Humanos en sus operaciones para hacerse con el completo control del país.



Muyahid ha subrayado en un comunicado que los insurgentes no han cometido "ningún tipo de crimen de guerra" en la provincia y ha aseverado que la ONG tendrá "acceso completo" a la zona para investigar dichas acusaciones, según informaciones de la agencia de noticias Jaama.



El portavoz ha instado a HRW a no realizar "falsas acusaciones" ni difundir "información fabricada" sobre el enemigo. En este sentido, ha pedido a la organización que actúe de forma "imparcial".



Poco antes, la cadena de televisión británica BBC informó de que al menos una veintena de civiles habrían muerto a manos de los talibán en algunas zonas de la provincia de Panjshir, donde el Frente Nacional de Resistencia sigue enfrentándose a los talibán.