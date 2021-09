Afganistán.- Austria se niega a acoger más refugiados procedentes de Afganistán

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El canciller de Austria, Sebastian Kurz, ha informado de que el país se niega rotundamente a permitir la llegada de refugiados procedentes de Afganistán ahora que los talibán se han hecho con el poder.



"No dejaremos que un solo afgano refugiado entre en el país mientras yo esté en el poder. Está claro que la política de refugiados de 2015 no puede servir de solución para Kabul ni para la Unión Europea", ha aseverado en una entrevista con el diario italiano 'La Stampa'.



El mandatario austriaco ha subrayado que el país ya ha acogido en los últimos años a más de 44.000 migrantes afganos y ha recordado que la comunidad afgana en el país es la cuarta más grande del mundo.



Kurz ha señalado que en Austria residen más refugiados afganos que en Italia u otros países de la Unión Europea y ha explicado que numerosos migrantes han llegado al país a través de la ruta de los Balcanes.



"Nuestra posición es realista, la integración de los afganos es muy difícil y exige gastar energía, algo que no podemos permitirnos", ha recalcado antes de matizar que dicha integración se dificulta dado su "nivel de educación, generalmente bajo".



Asimismo, ha hecho hincapié en la existencia de diferencias en materia religiosa y cultural. "Más de la mitad de los jóvenes afganos que viven en Austria apoyan el uso de la violencia en caso de que su religión sea ofendida", ha dicho.



A finales de agosto, la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Refugiados, Kelly Clements, alertó de que, en el peor de los casos, se estima que unos 515.000 refugiados podrían huir de Afganistán este año.