Tormenta Nicholas podría convertirse en huracán camino a Houston

(Bloomberg) -- La tormenta tropical Nicholas podría alcanzar la fuerza de un huracán antes de tocar tierra en Texas, lo que traerá lluvias torrenciales a Houston y partes de Luisiana que aún no se recuperan del golpe del huracán Ida hace dos semanas.

Nicholas estaba a 225 kilómetros al sur de Port O’Connor, Texas, con vientos de 96 kilómetros por hora, dijo el Centro Nacional de Huracanes en un aviso a las 11 a.m. Si bien esquivará principalmente las plataformas de petróleo y gas natural en altamar del golfo de México, podría dejar a su paso hasta 51 centímetros de lluvia en partes de la región, lo que representa una amenaza para las refinerías costeras y las instalaciones petroquímicas.

La tormenta debería tocar tierra el lunes por la noche en la costa central de Texas y dirigirse hacia el noreste, dijo Steve Silver, meteorólogo sénior de Maxar.

“Houston está en la mira”, dijo Silver. La tormenta podría ganar fuerza y alcanzar la categoría de huracán, pero es la precipitación la que representa la amenaza más significativa. Nicholas será “un evento significativo de lluvia”.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró estado de emergencia y el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a los equipos de emergencia que se prepararan para la tormenta. La alerta de huracán se extiende desde Port Aransas hasta San Luis Pass en Texas, y la lluvia más fuerte probablemente caerá de lunes a miércoles, según el Centro de Predicción Meteorológica. La marejada ciclónica podría alcanzar un metro y medio cerca del paso de San Luis, al sur de Houston.

La tormenta avanza lentamente, lo que aumenta el riesgo de inundaciones a medida que pasa sobre la región.

“Yo lo llamaría una amenaza seria”, dijo Jim Rouiller, meteorólogo principal del Energy Weather Group. “Si se ralentiza mañana, podríamos tener serios problemas”.

Nicholas es la decimocuarta tormenta del Atlántico en 2021. La mitad de las tormentas hasta ahora han azotado a EE.UU., con Ida como la peor de la temporada, al tocar tierra en la costa de Luisiana antes de devastar Nueva York con lluvias e inundaciones que mataron a más de 40 personas. El lunes, AIR Worldwide actualizó sus pérdidas proyectadas de Ida, diciendo que la tormenta probablemente causó pérdidas aseguradas de entre US$20.000 millones y US$30.000 millones. Estimaciones anteriores oscilaban alrededor de los US$18.000 millones en daños que serían cubiertos por las aseguradoras.

Una temporada atlántica promedio produce 14 tormentas cuando termina en noviembre, por lo que 2021 está por delante del ritmo.

