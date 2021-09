Tenis.-Nadal cae al sexto puesto y Alcaraz sube hasta el 38 en el ranking ATP

08-09-2021 Carlos Alcaraz en el US Open DEPORTES DARREN CARROLL/USTA



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic sigue liderando el ranking mundial ATP con holgura pese a su derrota en la final del US Open, mientras que Rafa Nadal ha caído al sexto puesto y Carlos Alcaraz ha experimentado un ascenso de 17 posiciones tras su gran actuación en Nueva York.



Los dos finalistas en Flushing Meadows siguen en lo más alto de la clasificación, pero Daniil Medvedev, flamante campeón del 'grande' estadounidense, ha recortado su desventaja y ahora le separan 1.353 puntos del número uno mundial.



Sin cambios en las cuatro primera posiciones, en la quinta el ruso Andrey Rublev ha adelantado a Nadal, que no disputó el US Open y apenas ha jugado dos partidos desde junio, cuando llegó hasta semifinales en Roland Garros.



Por su parte, Carlos Alcaraz, cuartofinalista de récord en Nueva York, ingresa en el 'Top 40' por primera vez en su carrera hasta situarse en la trigésimo octava posición. El murciano ya es el cuarto mejor español del mundo por detrás de Nadal, Pablo Carreño (16) y Roberto Bautista (18).



--RANKING ATP A 13 DE SEPTIEMBRE.



1. (1) Novak Djokovic (SRB) 12.133 puntos.



2. (2) Daniil Medvedev (RUS) 10.780.



3. (3) Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.350.



4. (4) Alexander Zverev (GER) 7.760.



5. (7) Andrey Rublev (RUS) 6.130.



6. (5) Rafael Nadal (ESP) 5.815.



7. (8) Matteo Berrettini (ITA) 5.173.



8. (6) Dominic Thiem (AUT) 4.995.



9. (9) Roger Federer (SWI) 3.765.



10.(11)Casper Ruud (NOR) 3.440.



...//...



16.(12) PABLO CARREÑO (ESP) 2.650.



18.(21) ROBERTO BAUTISTA (ESP) 2.405.



38.(55) CARLOS ALCARAZ (ESP) 1.499.



44.(32) ALEJANDRO DAVIDOVICH (ESP) 1.429.



47.(46) ALBERT RAMOS (ESP) 1.391.



64.(65) JAUME MUNAR (ESP) 1.003.



91.(95) ROBERTO CARBALLÉS (ESP) 849.



94.(74) PABLO ANDÚJAR (ESP) 825.