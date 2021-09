Tamara Falcó e Íñigo Onieva cumplen un año de amor y así lo han celebrado

18-05-2021 Tamara Falcó e Íñigo Onieva, un año de amor EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



El pasado mes de noviembre Tamara Falcó saltaba a las portadas del papel couché con un joven y atractivo moreno con el que se mostraba de lo más apasionada. Rápidamente conocimos la identidad del afortunado que ocupaba el corazón de la socialité; un ingeniero llamado Íñigo Onieva con el que, apuntaban algunas fuentes, llevaría medio año de discreta relación.



Inseparables desde que saltó a la luz pública su romance aunque intentando mantenerlo en un discreto segundo plano, la Marquesa de Griñón confesaba que, tras conocerse a través de amigos comunes, su amistad había dado paso a algo más tras el verano de 2020 pero hasta ahora el inicio 'oficial' del noviazgo continuaba siendo un misterio.



Decimos hasta ahora porque Tamara ha disipado las dudas y ha confesado que fue hace justo un año cuando comenzó su relación con Íñigo. "You are outta this world @ionieva - "eres de fuera de este mundo" - Por muchos años más juntos ??" ha publicado la hija de Isabel Preysler, felicitando con estas románticas palabras a su novio en su primer aniversario de amor.



Una fecha especial que, como la propia Tamara ha desvelado, han celebrado con una cena especial para dos en la que no ha faltado un brindis especial por este año en el que han consolidado su relación a pasos agigantados y en el que los rumores de boda en la pareja suenan cada vez más fuertes. ¿Será 2022 el año en el que veremos por fin a una de las celebrities más queridas de nuestro país vestida de novia? ¡Todo apunta que sí! Pero mientras tanto, nos conformamos con felicitar a la pareja por su primer aniversario de amor.