Rey Felipe.- Sánchez ve oportuno que Felipe VI sí acuda este año a Barcelona a la entrega de despachos a los nuevos jueces

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que considera "oportuno" que el Rey Felipe VI sí acuda este año a Barcelona a presidir el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces; un evento al que tradicionalmente asiste el monarca a excepción de 2020, cuando comunicó su decisión de no asistir.



"Yo siempre he defendido que lógicamente el jefe del Estado tiene que estar presente en Cataluña, sin duda alguna. Creo que lo hace bien y que está muy presente en lugares muy importantes", ha afirmado Sánchez en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.



No obstante, Sánchez ha eludido comentar la polémica que rodeó el año pasado a este acto, cuando la Casa Real declinó la invitación del Consejo General del Poder Judicial para que Felipe VI presidiera, como es costumbre, la entrega de despachos a los nueces jueces. Posteriormente trascendió que fue el Gobierno el que tomó la decisión.



Al ser preguntado este lunes sobre si el Gobierno cree que el Rey sí debe acudir este año, el presidente se ha mostrado totalmente de acuerdo con la presencia del monarca en Barcelona, aunque ha señalado que es una cuestión que atañe a la agenda de la Casa Real. "Nosotros creemos que es importante la presencia del jefe del Estado y creo que es oportuno", ha zanjado.