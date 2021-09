Puerto Rico supera los 3.000 fallecidos por la covid, que afecta la salud mental

El Departamento de Salud de Puerto Rico informó este lunes a través de su reporte diario de que las muertes por la covid-19 se situaron ya en 3.003. Fotografía de archivo. EFE/Jesús Diges

San Juan, 13 sep (EFE).- Puerto Rico superó los 3.000 fallecimientos a causa de la covid-19, una pandemia que además de muertes y contagiados ha golpeado la economía de la isla y la salud mental de la población aumentando la ansiedad y depresión.

El Departamento de Salud de Puerto Rico informó este lunes a través de su reporte diario de que las muertes por la covid-19 se situaron ya en 3.003, desde que el 13 de marzo de 2020 el Gobierno confirmara los primeros positivos y el día 17 la primera defunción.

El dato de superación de la barrera de los 3.000 fallecidos se produce en un momento en el que las autoridades sanitarias de la isla han subrayado su preocupación ante el estado de la pandemia, debido al preocupante incremento de fallecimientos durante el pasado agosto.

El secretario de Salud, Carlos Mellado, lamentó el paso de la barrera de los 3.000 fallecidos, pero recordó que los contagios y las hospitalizaciones han comenzado a estabilizarse, en declaraciones a la emisora WKAQ 580.

Mellado precisó que los estudios han demostrado que las muertes de contagiados son más habituales en personas que no están vacunadas.

INCREMENTO DE PRESIÓN SOBRE NO VACUNADOS

La estrategia del Ejecutivo liderado por Pedro Pierluisi en las últimas semanas ha sido la de incrementar la presión sobre los no vacunados por medio de una orden ejecutiva que cada vez hace más complicada la movilidad de las personas si no se han inoculado.

En Puerto Rico, un total de 2.404.741 personas mayores de 12 años han recibido al menos una dosis y de esa cifra 2.102.164 han completado la serie completa, para una población total de poco más de 3 millones.

Respecto a las hospitalizaciones, la cifra a día de hoy se sitúa en 354, lo que supone nueve pacientes menos que el domingo.

Además, 100 adultos están ingresados en unidades de cuidados intensivos y 72 conectados a un ventilador.

Para hacer frente a la pandemia, los hospitales de Puerto Rico disponen de 185 camas en unidades de cuidados intensivo y 827 respiradores artificiales para adultos.

ALCANZA A LA SALUD MENTAL

Los especialistas han subrayado que contagios y fallecimientos no son la única consecuencia de la covid-19, sino que se trata de un problema que alcanza a la salud mental de las personas.

La presidenta del Comité de Salud Mental de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Marta Rivera, señaló hoy que la pérdida de un ser humano, ya sea un familiar, amigo o conocido, afecta a la salud mental de la población.

Rivera destacó que por ello es importante proteger la estabilidad emocional de los afectados por la muerte de sus fallecidos.

"El perder a un ser querido por la covid-19 implica una pérdida distinta, ya que no puedes ni acompañar a esa persona durante la enfermedad por el riesgo a contagio. Ello hace más difícil superar la pérdida. Aun con otro tipo de enfermedad, una vez que una persona es hospitalizada el núcleo familiar comienza a afectarse, muy en especial los niños que están relacionados con el enfermo", indicó la especialista.

"Como parte del apoyo que se le debe ofrecer a las personas que pierden un familiar, ya sea por condiciones médicas preexistentes, accidentes o víctimas de la covid-19 está el coordinar un velatorio o enterramiento honroso y rápido", indicó.

Recordó que el momento del enterramiento y el manejo del mismo puede ser el detonante para una crisis en la salud mental de los familiares.

Dijo que encontrarse en el cementerio para darle sepultura a una persona es una medida natural de apoyo significativo para enfrentar la pérdida de un familiar.

"Las emociones ante la pérdida de un familiar pueden variar desde el silencio o alejamiento hasta pensar en la alternativa del suicidio. El hecho real de vivir más encerrados en estos días de pandemia complica el ánimo y estado de salud mental de las personas afectadas, pues prácticamente dependen de una llamada telefónica que en muchas ocasiones no se da", concluyó.

La covid-19 también ha provocado grandes pérdidas económicas para la economía de Puerto Rico en forma de cierre de empresas y en el sector laboral, en especial el turístico, que poco a poco se recupera.