Polonia reclama fondos europeos y considera respondidas exigencias de la CE

Mateusz Morawiecki. EFE/EPA/Adam Warzawa/Archivo

Cracovia (Polonia), 13 sep (EFE).- El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, considera que Polonia ha respondido a los requerimientos de Bruselas para garantizar independencia judicial en el país y espera que pronto se desbloquee la transferencia de fondos a Varsovia.

"La CE debería consultar sus propias reglas sobre el plan de recuperación económica; nosotros cumplimos con nuestras obligaciones y respondimos a todas las cuestiones que nos plantearon", afirma el primer ministro en una entrevista publicada este lunes por el diario "Dziennik Gazeta Prawna".

En mayo, Polonia remitió a la CE su presupuesto para el plan de recuperación económica por un total de 23.900 millones de euros en subvenciones en el marco del Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR) y otros 12.100 millones de euros en préstamos para invertir hasta 2026.

Sin embargo, hace pocos días, la CE pidió al Tribunal de Justicia de la UE que imponga sanciones económicas a Polonia por no poner fin al funcionamiento de la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, un organismo que se considera atenta contra la independencia de los jueces y contra el derecho comunitario.

Jaroslaw Kaczynski, jefe del partido gubernamental, aseguró hace unas semanas que la Sala Disciplinaria dejaría de funcionar "en su forma actual", pero a pesar de las exigencias de Bruselas, este organismo sigue ejerciendo sus funciones y no ha sufrido modificaciones en su programa de trabajo.

Según el jefe del Gobierno polaco, la creación de una Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo era necesaria "porque la sociedad polaca tiene una confianza limitada en el poder judicial".

"Los mismos jueces que encarcelaron a mis colegas de Solidaridad siguieron ejerciendo en la Polonia democrática", señala.

Morawiecki, afirma tener "la impresión de que la CE no entendió nuestra respuesta" y que su Gobierno reaccionó adecuadamente a las demandas de Bruselas, pues "el Gobierno y el Congreso no pueden detener los procesos que ya ha iniciado la Sala Disciplinaria, y la CE parece no entender esto".

Al mismo tiempo expresa su confianza de que "en las próximas semanas se apruebe el Plan Nacional de Reconstrucción" por parte de Bruselas y se desbloquee la transferencia de fondos a Varsovia porque "hay plazos estrictamente definidos dentro de los cuales Polonia debería recibir una respuesta".

Además de bloquear temporalmente la aprobación del presupuesto polaco, y por tanto la transferencia de fondos de recuperación a Varsovia, la CE ha puesto en marcha un proceso de sanciones contra Polonia que podría desembocar en multas económicas diarias de hasta un millón de euros.

En noviembre de 2020, Polonia y Hungría bloquearon el acuerdo presupuestario europeo para aprobar los fondos de recuperación porque rechazaban la cláusula que vinculaba el acceso a los fondos con el respeto al Estado de derecho.