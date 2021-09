Paula Echevarría, María Pombo y Dulceida: Las españolas más estilosas de Instagram

07-09-2021 Paula Echevarría, it girl mejor vestida de nuestro país por delante de María Pombo y Dulceida. MADRID, 13 (CHANCE) La gran pasarela de la moda española ya está aquí: del 16 al 19 de septiembre de 2021 tendrá lugar una nueva edición de la MBFWMadrid. Pero, además de las colecciones y propuestas que veremos en este evento de referencia para la industria textil, si hay alguien que inspira a los españoles en cuestiones de vestimenta, esas son las influencers de moda. ¿Qué rostros tan populares como seguidos en Instagram conforman el "Top 10" de creadoras de contenido con más estilo de España? Showroomprive ha realizado por segundo año un estudio entre la sociedad para descubrir quiénes son las 'it girls' de nuestro país con más de 1M de seguidores en IG, con más (y mejor) ojo para la moda. ¡He aquí los resultados del sondeo! Paula Echevarría. Más de 3,5M de personas siguen fielmente el día a día de la actriz y, por consiguiente, los sobresalientes outfits que comparte a diario en sus redes sociales. Y es que la asturiana respira moda: un 30,13% de la población, le otorga el título a la influencer mejor vestida de nuestro país en 2021. ¿Los imprescindibles de su influyente armario? Vestidos, y más vestidos. La asturiana es una apasionada de esta prenda sumamente favorecedora, tal y como demuestra en las publicaciones de su 'feed'. Es habitual verla luciendo maxi o mini dresses aptos para todos los gustos: camiseros, lisos, de estampado floral o animal print* Sin lugar a dudas, esta pieza es un recurso óptimo para vestir adecuadamente (y de forma rápida) en cualquier temporada. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La gran pasarela de la moda española ya está aquí: del 16 al 19 de septiembre de 2021 tendrá lugar una nueva edición de la MBFWMadrid. Pero, además de las colecciones y propuestas que veremos en este evento de referencia para la industria textil, si hay alguien que inspira a los españoles en cuestiones de vestimenta, esas son las influencers de moda. ¿Qué rostros tan populares como seguidos en Instagram conforman el "Top 10" de creadoras de contenido con más estilo de España?



Showroomprive ha realizado por segundo año un estudio entre la sociedad para descubrir quiénes son las 'it girls' de nuestro país con más de 1M de seguidores en IG, con más (y mejor) ojo para la moda. ¡He aquí los resultados del sondeo!



Paula Echevarría. Más de 3,5M de personas siguen fielmente el día a día de la actriz y, por consiguiente, los sobresalientes outfits que comparte a diario en sus redes sociales. Y es que la asturiana respira moda: un 30,13% de la población, le otorga el título a la influencer mejor vestida de nuestro país en 2021. ¿Los imprescindibles de su influyente armario? Vestidos, y más vestidos. La asturiana es una apasionada de esta prenda sumamente favorecedora, tal y como demuestra en las publicaciones de su 'feed'. Es habitual verla luciendo maxi o mini dresses aptos para todos los gustos: camiseros, lisos, de estampado floral o animal print* Sin lugar a dudas, esta pieza es un recurso óptimo para vestir adecuadamente (y de forma rápida) en cualquier temporada.



María Pombo. Es una de las más activas en Instagram, donde su popularidad (y su legión de fans) no deja exponencialmente de crecer. La madrileña es una de las influencers del momento: convierte en tendencia todo lo que toca y triunfa tanto en su faceta de empresaria, como en la de madre primeriza del pequeño Martín. La cercanía y la naturalidad que transmite al interactuar con su público, junto con su gran estilazo, son el match perfecto para hacer de ella la nº 2 de las mejor vestidas. Así lo ha dictaminado un 18,25% de encuestados. Reseñable destacar que la menor de las hermanas Pombo escala posiciones con respecto a 2020, pasando del 4º, ¡al 2º lugar de la lista!



Dulceida. Aunque desciende un puesto este 2021, Aida Domenech se mantiene dentro del aclamado "Top 3" con un 11,88% de votaciones. Su simpatía y su valentía a la hora de atreverse y defender cualquier estilismo (por más original o extravagante que sea), conforman la marca personal de la barcelonesa. Este verano, a través de su cuenta de IG, la hemos podido ver en las playas de Ibiza y Tarifa haciendo gala de las últimas tendencias de moda ¡y de peinados! Las trenzas 'baby braids', los pañuelos tipo pirata, los pareos, los bikinis tie-dye y/o los de nido de abeja, entre otros, fueron sus FAV durante sus vacaciones estivales.



Alexandra Pereira. Bajo el nombre Lovely Pepa, fue una de las pioneras del fenómeno blogger en nuestro país, y en la actualidad sigue al pie del cañón, superando la barrera de los 2M de adeptos en IG. ¿El patrón estilístico común de sus admirados looks? El toque chic. Gracias a sus fotografías muy cuidadas y a las acertadas composiciones de sus elegantes outfits, la gallega se gana este año el corazón de un 7,78% de españoles.



Gala González.Otra de las precursoras del movimiento influencer, deja claro que quienes abrieron el camino, siguen en lo más alto. La gallega consigue este año un 6,93% de votos debido a su sofisticado estilo eminentemente clásico y minimalista, pero con un punto trendy; fiel reflejo de su propia firma de moda sostenible Amlul.



Finalizan la lista por este orden: Rocío Osorno (6,65%), Laura Escanes (5,94%), Patry Jordan (5,92%), Collage Vintage (4,10%) y Paula Gonu (2,82%).