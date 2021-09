Ministros bálticos y polaco abordan la situación en sus fronteras con Bielorrusia

EFE/EPA/TOMS KALNINS

Riga, 13 sep (EFE).- Las tensiones en las fronteras bálticas y polaca permanecen altas mientras Rusia y Bielorrusia desarrollan maniobras militares "no transparentes" y Minsk mantiene la presión por la llegada de inmigrantes, declararon este lunes a los medios los titulares de Exteriores de Letonia, Lituania, Estonia y Polonia.

El ministro de Exteriores letón, Edgars Rinkevics, advirtió en Riga de que si la situación en la frontera con Bielorrusia empeora podría obligar a invocar el artículo 4 de la OTAN sobre ayuda mutua y aludió a "algunos acontecimientos que no podemos desvelar todavía" como base posible para esas consultas que solo se han mantenido en seis ocasiones en la historia de la Alianza atlántica.

El ministro polaco, Zbigniew Rau, añadió que Bielorrusia no ha cejado en su táctica de presión sobre sus vecinos y que Polonia se prepara para "más presión migratoria".

"Los migrantes están todavía en Bielorrusia, ahí están legalmente y Bielorrusia es su país anfitrión", dijo Rau.

El ministro polaco, que aludió a las maniobras militares ruso-bielorrusas ZAPAD, criticó también lo que denominó "retirada e incumplimiento de medidas de construcción de confianza" en relación con esos ejercicios.

Parte de esas medidas entre la OTAN y Rusia son comunicar el número de efectivos, el calendario de los ejercicios y el permiso de participación de observadores.

Rinkevics pidió una mayor presión por parte de la Unión Europea sobre Bielorrusia para que ese país deje de utilizar a los inmigrantes en lo que denominó "guerra híbrida".

También dijo que la UE debería apoyar financieramente para reforzar las fronteras letona y lituana con Bielorrusia, algo que dijo que Bruselas no está haciendo en estos momentos.

Letonia ha comenzado a levantar barreras con alambre y dotadas de concertinas en parte de su frontera con Bielorrusia, después de que un programa de investigación de la televisión del país báltico revelara deficiencias, retrasos y casos de corrupción en relación con la vigilancia de los confines.

La ministra estonia, Eva-Maria Liimets, dijo por su parte que los cuatro ministros, a los que se unieron hoy los titulares de Defensa, abordaron asuntos relacionados con la OTAN y la renovación del concepto estratégico de la alianza previsto para 2022.

Dijo que espera que la OTAN aborde asuntos relacionados con amenazas a la seguridad regional y las aspiraciones de Ucrania y Georgia de tener relaciones más estrechas con "organizaciones trasatlánticas" como la alianza atlántica.

El ministro lituano de Exteriores, Gabrielius Landsbergis, dijo que el principal asunto de debate fue "el déficit de seguridad percibido desde Varsovia hasta Tallin" y las nuevas amenazas por los ejercicios militares y la "guerra híbrida".