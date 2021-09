México cae dos puestos en el Índice de Competitividad Internacional

Fotografía de archivo en la que aparece Valentín Díez, presidente del consejo directivo del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 13 sep (EFE).- México cayó dos puestos en el Índice de Competitividad Internacional (ICI) 2021 hasta el lugar 37 de 43 países evaluados, con lo que está en el nivel "bajo" de la tabla, reveló este lunes el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), encargado del estudio.

El país retrocedió el último año en cinco de los 10 indicadores que evalúa el IMCO -medioambiente, sociedad, sistema político, relaciones internacionales e innovación- mientras que solo avanzó en mercado de factores y en economía, y se mantuvo igual en derecho, gobiernos y precursores.

"Es un poco crudo aceptar las fallas, en el caso muy concreto de México, que se han detectado. Pero no son sorpresas, lo que ha salido ahí es en gran parte lo que sentimos que está ocurriendo, pero que tiene remedio", expresó Valentín Díez, presidente del consejo directivo del IMCO.

El análisis se publica tras la contracción histórica de 8,2 % del producto interno bruto (PIB) que padeció México en 2020 por la pandemia de covid-19, que en el país acumula más de 3,5 millones de casos y casi 268.000 muertes, la cuarta cifra más alta del mundo.

El índice analiza 43 países con base en 10 categorías y 85 variables, similar al del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) y al del International Institute for Management Development (IMD) de Ginebra.

Esta es la primera vez que México entra en la categoría de "baja competitividad" del índice, que inició en 2005 con México en la posición 30.

Desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, el país ha caído seis posiciones, del lugar 31 al 37.

Por abajo de México, en orden consecutivo, están Brasil, Sudáfrica, Argentina, India, Guatemala y Nigeria.

En los primeros cinco lugares están Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia e Irlanda.

En Latinoamérica, México está por debajo de Chile (lugar 24), Costa Rica (28), Panamá (29), Colombia (34) y Perú (35).

El rubro peor evaluado de México fue relaciones internacionales, indicador del que cayó del lugar 30 al 40, por estar en último lugar de diversificación de exportaciones.

En la categoría de derecho, donde México ocupa el lugar 39, el país está en los últimos puestos de confianza en la policía y por homicidios.

"Claramente aquí en este tema, en este subíndice de sistema de derecho confiable y objetivo, hay mucho por hacer porque estamos viendo aquí un problema importante en prácticamente todas las variables", manifestó la economista Valeria Moy, directora general del IMCO.

En medioambiente, Moy señaló que a pesar del compromiso de México en el Acuerdo de París para que en 2024 genere el 35 % de su energía con fuentes limpias, el porcentaje es apenas de 21 %.

"La transición energética, la transición a energías limpias, simplemente no vemos que se esté tomando con la seriedad con la que debería", dijo.

En contraste, las mejores categorías de México son el mercado de factores (lugar donde se relacionan los oferentes y demandantes con el capital, el terreno y el capital humano), en el que subió una posición al lugar, y el de economía, donde escaló de la posición 31 a la 27.

Aun así, Moy advirtió áreas de oportunidad.

"Hay que asegurar la incertidumbre para las nuevas inversiones en el país, tenemos que respetar los contratos, es la única forma de hacerlo, generando confianza en el Estado de derecho", sostuvo.