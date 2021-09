Medidas climáticas evitarían 80% de migración interna para 2050

(Bloomberg) -- Efectos del cambio climático como la sequía y el aumento del nivel del mar podrían provocar que más de 216 millones de personas migren dentro de sus propios países para mediados de siglo, según un informe del Banco Mundial publicado el lunes.

Hasta un 80% de eso podría prevenirse con medidas tempranas para reducir las emisiones, revela el informe. Los países tienen que cerrar las brechas de desarrollo, restaurar ecosistemas vitales y ayudar a las personas a adaptarse, escribió el vicepresidente de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, Juergen Voegele. Si no lo hacen, surgirán focos de migración climática dentro de la próxima década y se intensificarán para 2050.

El calentamiento global ya está causando destrucción en todo el mundo y las regiones más pobres son las más afectadas. Mantener el calentamiento global en 1,5 °C para fines de siglo ayudaría a reducir la migración climática interna, según el informe; pero actualmente las temperaturas promedio van rumbo de aumentar al menos 3 °C para 2050.

En muchos lugares, la migración climática interna amplificará patrones que ya se están desarrollando. El número de personas que migraron a nivel nacional en 2020 debido a fenómenos meteorológicos extremos se elevó a 30,7 millones, o un 75% del total, según un informe del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos.

El informe del Banco Mundial es el primero en estimar la migración interna en tres escenarios climáticos diferentes en seis regiones: Asia Oriental y el Pacífico, Asia Meridional, Europa Oriental y Asia Central, África del Norte, África Subsahariana y América Latina. El informe no cubre la mayoría de los países de ingresos altos, incluidos Europa y Norteamérica, y además excluye el Medio Oriente y pequeños estados insulares en desarrollo.

Los 216 millones de migrantes internos para 2050 proyectados bajo el escenario más pesimista representan casi el 3% de la población de las regiones afectadas. En el escenario más optimista, más de 110 millones de personas se verían obligadas a trasladarse dentro de sus propios países a mediados de siglo.

De las seis regiones analizadas, se proyecta que África subsahariana tendrá el mayor número de migrantes climáticos internos, hasta 85 millones de personas, mientras que África del Norte podría tener la mayor proporción de migrantes internos en relación con su población total. Los impactos en África Subsahariana y del Norte estarán relacionados, en su mayoría, con la grave escasez de agua y el aumento del nivel del mar en zonas costeras densamente pobladas como el delta del Nilo.

Se espera que los lugares de estas regiones con mejor disponibilidad de agua se conviertan en focos de inmigración climática. Estos incluyen El Cairo, Argel, Túnez, Trípoli, Casablanca, Rabat y Tánger, según el informe.

Bangladesh será uno de los países más afectados por el cambio climático, ya que se proyectan hasta 19,9 millones de migrantes climáticos internos para mediados de siglo, casi la mitad del total de migrantes climáticos internos para toda la región del sur de Asia. Allí, se espera que los principales impulsores del desplazamiento de personas sean el aumento del nivel del mar y las marejadas ciclónicas.

