Médicos en Reino Unido respaldan vacunas covid para niños

(Bloomberg) -- Autoridades médicas del Reino Unido recomendaron que el Gobierno administre las vacunas contra el covid-19 a todos los niños a partir de los 12 años, citando los beneficios de reducir las interrupciones en las escuelas.

En respuesta, el departamento de salud dijo que comunicará la decisión del Gobierno “en breve”.

Oficiales médicos respaldaron este lunes la administración de una primera dosis de la vacuna Pfizer Inc.-BioNTech SE a niños de entre 12 a 15 años. Además, pidieron al comité que asesora al Gobierno que recomiende si se debe administrar una segunda dosis una vez que haya más datos disponibles. Sin embargo, eso no sucedería antes de la primavera, escribieron en una carta.

El Reino Unido ha sido un caso atípico al optar por no vacunar a los niños mayores sanos, sino que solo ha ofrecido las vacunas a los menores de 16 años que tienen problemas de salud subyacentes o que viven con adultos vulnerables. Desde mayo, los niños de 12 años o más en EE.UU. han recibido las vacunas, mientras que la mayor parte de la Unión Europea optó por vacunar a los jóvenes antes del año escolar.

“Es fundamental que niños y jóvenes de entre 12 y 15 años, y sus padres reciban apoyo, sea cual sea la decisión que tomen, y que no sean estigmatizados” de cualquier manera, escribieron los médicos. “Se debe respetar la elección individual”.

Se debe consultar a los grupos profesionales sobre la mejor manera de presentar los riesgos y beneficios de la vacunación a niños y adultos, dijeron.

El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización dijo a principios de este mes que los beneficios de la inoculación para los niños sanos de esta edad eran “marginalmente mayores” que los posibles daños conocidos, al tiempo que aconsejó al Gobierno que pidiera a los médicos que opinen sobre la decisión. Las preocupaciones se han centrado en una enfermedad cardíaca atípica que se ha relacionado con la vacuna Pfizer, una de las únicas vacunas covid autorizadas para niños.

