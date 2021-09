Mario Fernandes deja la selección rusa

Mario Fernandes (i). EFE/EPA/Kirill Kudryavtsev / POOL /Archivo

Moscú, 13 sep (EFE).- El defensa del CSKA Moscú Mario Fernandes ha decidido abandonar la selección rusa, según anunció hoy la Unión de Fútbol de Rusia (UFR).

"La UFR agradece a Mario su extraordinario rendimiento en la selección nacional y le desea éxitos en el resto de su carrera", informó la UFR en su página web.

La nota precisa que el principal motivo esgrimido por el futbolista brasileño nacionalizado ruso para dejar la selección es el deseo de centrarse en su equipo, sobre lo que informó de antemano al equipo técnico.

"Para mí fue un gran honor vestir la camiseta nacional, defender sus colores. ¡Nunca lo olvidaré! Todos los partidos con la selección fueron importantes para mí", comentó el jugador.

El seleccionador ruso, Valeri Karpin, informó a principios de agosto en su momento que el jugador no renunciaba a seguir jugando con la selección y, de hecho, fue titular en el partido de clasificación mundialista ante Croacia disputado el 1 de septiembre.

Con todo, no pudo saltar al campo en los siguientes dos partidos ante Chipre y Malta debido a una lesión en la rodilla sufrida ante los balcánicos.

A sus 30 años, Fernandes ha sufrido en el último año siete lesiones de diferente gravedad, motivo por el que el jugador se ha planteado dejar el fútbol en un plazo de dos años, según la prensa.

El club y su entrenador en el CSKA, Alexéi Berezustki, no ocultaron su descontento con que el jugador se hubiera lesionado una vez más con la selección.

La prensa asegura que Fernandes tenía tomada la decisión de dejar el fútbol de selecciones, pero Karpin le convenció a hacer un último esfuerzo, ya que está en juego la clasificación para el Mundial de Catar.

Fernandes, que recaló en el CSKA en 2012, recibió la ciudadanía rusa en 2016 y en los últimos cinco años ha disputado 33 partidos y marcado cinco goles con la casaca del equipo eslavo.

Con el anterior seleccionador, Stanislav Cherchésov, Fernandes siempre fue un fijo en el lateral derecho por delante de jugadores como Smólnikov o Karaváev.

El defensa fue uno de los mejores jugadores de su equipo en el Mundial de Rusia y marcó un gol en los cuartos de final ante Croacia (2-2), que se llevó el partido a los penaltis.