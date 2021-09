Malasia.- El Gobierno y la oposición de Malasia logran un acuerdo histórico para lograr la estabilidad tras la pandemia

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La coalición gubernamental del primer ministro malasio, Ismail Sabri Yaakob, y el bloque opositor han llegado este lunes a un acuerdo histórico para garantizar la cooperación y estabilidad en la era postpandemia.



El pacto, que podría ayudarle de cara a una moción de censura en el Parlamento, abarca seis áreas y numerosas reformas relacionadas con el Parlamento, el poder judicial y las libertades, entre otras cuestiones.



Ismail Sabri llegó al cargo el mes pasado con una justa mayoría parlamentaria. Sin embargo, el rey Abdulá de Malasia ha pedido que se enfrente a una moción de censura para demostrar que cuenta con el apoyo suficiente en el Parlamento.



"El Gobierno se muestra confiado y sabe que esto no solo deja las diferencias políticas al lado sino también para garantizar la recuperación nacional", ha dicho, según informaciones del diario 'The Straits Times'.



Ismail Sabri, no obstante, no ha matizado si el acuerdo incluye su oferta previa de introducir leyes que limiten el mandato del primer ministro a un periodo de diez años. Dicha oferta incluía también rebajar a 18 la edad legal para votar y permitir que el líder de la oposición cuenta con el mismo salario y los mismos privilegios que los miembros del Gabinete.