Luis García podrá alinear a Fer y Kubo ante Villarreal y Real Madrid

El entrenador del Mallorca, Luis García. EFE/ David Aguilar/Archivo

Palma, 13 sep (EFE).- Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, podrá alinear a Fer Niño y Take Kubo, cedidos por el Villarreal y Real Madrid respectivamente, en los partidos correspondientes a las jornadas quinta y sexta de LaLiga, según ha confirmado este lunes a Efe un portavoz del equipo balear.

Sobre el delantero español y el extremo japonés no pesa la denominada "cláusula del miedo", que impide, en algunos casos, a los clubes disponer de futbolistas que tienen la condición de cedidos.

Fer se incorporó este verano al Mallorca con un contrato de un año de duración que prevé la opción de compra y recompra; Kubo, por su parte, regresará a la disciplina de la entidad madridista el 30 de junio de 2022, sin que exista ningún compromiso adicional entre los clubes para alargar la estancia del nipón en la isla.

Ambos futbolistas han destacado en el regreso de los mallorquinista a la Primera División. Ambos, por el momento, son titulares indiscutibles para García Plaza. Fer Niño marcó el gol del triunfo en su debut con la camiseta bermellona en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés (0-1), y Kubo se está erigiendo en la gran referencia ofensiva de los mallorquinistas.

El mallorquín y el nipón también formaron parte del once inicial en la primera derrota de la temporada en San Mamés frente al Athletic de Bilbao (2-0), pero no lucieron como lo habían hecho en las jornadas anteriores.

El Mallorca ha sumado 7 puntos en los cuatro primeros partidos y afrontará un calendario muy exigente con dos partidos en Son Moix ante Villarreal y Osasuna, y una salida al estadio Santiago Bernabeú para enfrentarse al Real Madrid.

La principal preocupación de García Plaza radica en el eje de la defensa con las lesiones y molestias físicas que arrastran Antonio Raíllo, Franco Russo, Martín Valjent y Alexandar Sedlar.

El técnico madrileño confía en recuperar a algunos de ellos esta semana, porque en caso contrario tendrá que improvisar en esa importante demarcación.

De hecho, en la reciente visita a la Catedral incluyó en la lista de convocados al central del filial Josep Gayá, que no debutó pese a la lesión de Valjent en los minutos finales. EFE