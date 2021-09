Le preguntamos a Anabel Pantoja por la 'traición' de su padre, Bernardo Pantoja, por no estar invitado a su boda

10-08-2021 Anabel Pantoja hace una llamada de atención sobre la situación que viven su tía Isabel y su primo Kiko desde el año pasado. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 13 (CHANCE)



La polémica persigue a Anabel Pantoja y después de enfrentarse a numerosas críticas tanto por el lugar de la celebración de su boda - un paisaje protegido como la isla de La Graciosa - como por la comentada ausencia de su padre, ahora la colaboradora ha tenido que hacer frente a una traición que no se esperaba, la de su propio progenitor, Bernardo Pantoja.



Poco antes de irse de vacaciones, Anabel explicaba dolida que su padre no acudiría a su enlace por sus problemas de movilidad, asegurando que la playa donde va a contraer marimonio con Omar Sánchez no es accesible para personas que, como Bernardo, usan una silla de ruedas eléctrica para desplazarse (ya que al hermano de Isabel Pantoja le amputaron parte de una pierna hace unos años por su delicado estado de salud)



¿La respuesta de su padre? Intentar 'pactar' un posado fotográfico en las playas de Cadiz a cambio de una importante cantidad de dinero el mismo día de la boda de su hija para dejar claro que el lugar del enlace no era impedimento para que hubiese podido ir si su hija le hubiese invitado. Una 'traición' que indignado Bernardo negaba en 'Sálvame', asegurando que su hija es lo que más quiere en el mundo y que no haría nada que la pudiese dañar en el día más especial de su vida.



Intentando mantenerse al margen de la polémica y visiblemente cansada después de una divertida despedida de soltera en Doñana con Isa Pantoja, Raquel Bollo o el peluquero de Isabel Pantoja entre otros - tal y como compartió eufórica en sus redes sociales - Anabel llegaba a su casa en Sevillasin ganas de hablar de esta inesperada 'traición' de su padre por no estar invitado a su boda.



Enfadada y sin siquiera saludar a la prensa o decir cómo se encuentra a falta de escasos 15 días para su boda, Anabel tampoco ha respondido a Kiko Rivera, que reapareció en los escenarios el pasado sábado en Chipiona y se lamentó de que para "algunos" no fuese lo suficientemente importante como para apoyarle en un día tan importante para él. Un reproche que muchos han interpretado como una indirecta a su prima, que sin embargo no quiso perderse la vuelta a los escenarios de Isabel Pantoja hace un mes. Su reacción a las palabras del Dj, ¡en el siguiente vídeo!