La Eurocámara estudia requerir vacuna, recuperación o PCR para acceder a su sede

EFE/EPA/JULIEN WARNAND / POOL/Archivo

Estrasburgo (Francia), 13 sep (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) estudia requerir a los eurodiputados y al personal de los grupos y de la institución que presenten el certificado digital COVID para entrar en sus edificios, es decir, que quién quiera acceder a las sedes de la Eurocámara deba probar que está vacunado, presentar una PCR negativa o demostrar que se ha recuperado de la infección recientemente.

Así lo explico el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, al dar comienzo al pleno de la institución que se celebra desde hoy y hasta el jueves en Estrasburgo, momento en el que dos eurodiputados de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) criticaron que se estuviera considerando la posibilidad de exigir este certificado para acceder a los edificios parlamentarios.

Sassoli explicó que se trata de una discusión abierta y en curso y que se abordaría por primera vez en la tarde este lunes en la Mesa de la Eurocámara, el órgano interno que reúne al propio presidente con sus vicepresidentes y cuestores (llevan temas administrativos que afectan directamente a los eurodiputados) y se encarga de tomar todas las decisiones administrativas de personal y organizativas de la institución europea.

Uno de los eurodiputados que protestó ante esta posibilidad, el alemán Joachim Kuhs, afeó a Sassoli que quiera "limitar el acceso del personal a su lugar de trabajo" y defendió que tanto la vacuna como los test PCR son pruebas médicas y "cada uno debe decidir si quiere someterse a ellas", al tiempo que pidió que no haya desventajas para quien opte por no inmunizarse.

La otra diputada de AfD que se expresó en contra de la propuesta, Sylvia Limmer, advirtió por su parte sobre las consecuencias de la posible decisión en el "ejercicio libre del mandato" de los eurodiputados y se quejó de la que, consideró, no será una decisión "transparente".

Sassoli, por su parte, replicó a los eurodiputados que “todos los miembros y grupos podrán contribuir a este debate”.

Fuentes parlamentarias dijeron a Efe que el planteamiento se enmarca en el progresivo retorno a la presencialidad de la institución y de cara a asegurar la seguridad de las personas que están volviendo ahora a oficinas y espacios que tienen que compartir con otros compañeros.

Según las fuentes, la reunión de hoy servirá como un primer acercamiento al tema y no se espera que se tome ninguna decisión aún. La competencia de decidir sobre esto, en cualquier caso, corresponde únicamente al presidente.