La corrupción le ha costado a Ecuador 70.000 millones de dólares, dice Lasso

Quito, 13 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró este lunes en la suscripción de un acuerdo con la ONU para combatir la corrupción, que este "daño permanente y constante" le ha costado al país 70.000 millones de dólares en los últimos 14 años.

En el acto, desarrollado en el Palacio presidencial de Carondelet, en Quito, el mandatario citó cifras de organismos internacionales que apuntan a que la corrupción le cuesta al mundo "400 billones de dólares cada año", y defendió que "ahí están los recursos que necesitamos".

Ecuador y la ONU suscribieron un Memorando de Entendimiento para el establecimiento del programa anticorrupción en el país, que permitirá crear mecanismos de integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Lasso explicó que el papel de las Naciones Unidas será el apoyo y capacitación en la lucha contra la corrupción para la detección de casos, la investigación y recuperación de los activos.

El presidente ecuatoriano manifestó que se debe castigar a los corruptos, "con castigos ejemplares para que no crean que es fácil cometer una acto de corrupción y luego no ser castigados".

Y se refirió a "la indignación que el pueblo lleva a flor de piel" por la corrupción que ha vivido el país, especialmente durante la pandemia.

"Sigo esperando que la señora fiscal actué con la rudeza que se necesita. Hay muchos casos que el Ecuador debe conocer. Tienen que estar en la cárcel los corruptos, no pueden estar disfrutando en el exterior o en el Ecuador con dinero mal habido", apostilló.

En el acto estuvo presente la coordinadora residente del sistema de Naciones Unidas, Matilde Mordt, quien "reconoció la voluntad política" del Gobierno ecuatoriano para sacar adelante la tarea de luchar contra la corrupción.

Parafraseó al secretario general de la ONU, António Guterres, al afirmar que "la corrupción es criminal, inmoral y la máxima traición a la confianza pública".

En los primeros meses de pandemia en Ecuador se destaparon casos de corrupción que incluían sobreprecio en bolsas de cadáveres, mascarillas y pruebas de detección del covid-19, que alcanzaron 202 procesos irregulares identificados por el Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Para paliar la proliferación de casos vinculados con la corrupción se formó en la Fiscalía la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria que tuvo por objetivo evitar la impunidad de los hechos ocurridos durante la emergencia sanitaria.

Ecuador se situó en el puesto 92 de 180 países más corruptos del mundo, en el último escalafón de Transparencia Internacional, según el Índice de Percepción de la Corrupción, y figura entre los menos corruptos de Latinoamérica después de Uruguay, Chile y Argentina.