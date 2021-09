Harvey Elliott, del Liverpool, "emocionado" por muestras de apoyo tras su lesión

El joven centrocampista del Liverpool Harvey Elliott se mostró "emocionado" por "el cariño y el apoyo" recibidos después de su grave lesión de tobillo ocurrida el domingo en la victoria frente al Leeds (3-0).

La acción se produjo tras una entrada del defensor del Leeds Pascal Struijk, que fue expulsado después de que el árbitro viese la entrada en la televisión.

El jugador de 18 años fue atendido por los servicios médicos del Liverpool durante varios minutos sobre el césped del Elland Road, antes de ser evacuado en camilla bajo la atenta mirada de los futbolistas de los dos equipos.

Elliott fue trasladado a un hospital del Leeds y por el momento se desconoce oficialmente la gravedad de la lesión, aunque todo apunta a que tendrá que ser operado.

"Estoy absolutamente devastado por lo que me ocurrió ayer en Leeds, pero me ha emocionado el cariño y el apoyo que me ha dado el conjunto del mundo del fútbol tras la lesión", escribió Elliott en Instagram este lunes.

"Gracias a todos aquellos que se han interesado y que me han enviado mensajes y a mi familia; todo ello nos emociona".

"También agradezco a todos los presentes en Elland Road por la acogida que me dieron tras mi lesión", concluyó.

Elliott se había convertido en la gran revelación del Liverpool este comienzo de temporada, donde había logrado hacerse un hueco en el equipo después de jugar la pasada temporada cedido en el Blackburn, en la segunda inglesa.

En el partido contra el Burnley del mes pasado fue titular por primera vez con los 'Reds' y el domingo contra el Leeds jugó a gran nivel hasta que sufrió la lesión a la hora del partido.

