Fútbol/Champions.- Previa del Sevilla - Salzburgo

El Sevilla arranca ante un Salzburgo en racha



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Sevilla FC inicia este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18.45 horas/Movistar Liga de Campeones) su camino en la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde espera aprovechar el descanso de las últimas semanas para no verse sorprendido por un Salzburgo intratable en la liga austriaca.



En el estreno de su séptima aventura en la máxima competición continental, el conjunto nervionense buscará refrendar su buen arranque del curso, en el que se mantiene invicto después de vencer y mantener su portería a cero ante Rayo Vallecano (3-0) y Getafe (0-1) y saldar con un empate su compromiso ante el Elche (1-1).



Sin embargo, desde ese 28 de agosto en el que se enfrentaron al equipo ilicitano los de Julen Lopetegui no han vuelto a disputar un partido oficial. El parón por selecciones y la polémica entre los clubes y la CONMEBOL por la cesión de jugadores a sus selecciones obligaron a los sevillistas a frenar su marcha.



La cercanía de las eliminatorias sudamericanas con el partido ante el Barcelona provocaron el aplazamiento de su jornada liguera, y ahora queda saber si esa falta de rodaje competitivo pesará o beneficiará al rendimiento del equipo en su estreno en 'Champions' en un Grupo G en el que además de a los austriacos se enfrentarán al campeón francés Lille y al Wolfsburgo.



"La primera vez que nos pudimos mirar a la cara todos fue el sábado. Tenemos que adaptarnos rápidamente a esa realidad", advirtió Lopetegui, que vio cómo se le iban 11 internacionales en el parón y que avisó de que a pesar de que los jugadores sudamericanos han llegado "cansados" ya ha pasado "el tiempo suficiente y están preparados" para el choque.



Los argentinos fueron los últimos en incorporarse, aunque entre ellos no viajó Lucas Ocampos, que ya se ha unido al grupo y que disputará sus primeros minutos de la temporada después de superar su lesión. También Óliver Torres, que arrastraba molestias en el muslo, estará disponible para el técnico vasco.



Ocampos podría ser la partida en detrimento de Óscar Rodríguez, titular en los tres primeros partidos, y formar parte de la línea de ataque con Suso y Youssef En-Nesyri, pero Erik Lamela puede hacer valer su gran inicio como sevillista, con tres goles saliendo desde el banquillo -el último de ellos para dar la victoria ante el Getafe en el descuento-, para ganarse un puesto en el once.



UN RIVAL ENRACHADO



Ante ellos y un 60% de aforo al que Lopetegui pidió que se haga sentir como "un 100%" estará el Salzburgo, que ha protagonizado un comienzo espectacular con pleno de siete triunfos en la Bundesliga austriaca -donde ha sido campeón en las ocho últimas campañas- y que ya sorprendió a Atlético de Madrid y FC Barcelona en la pretemporada.



Con un tanto del delantero Karim Adeyemi, máximo anotador de su liga (6), los hombres del alemán Matthias Jaissle derrotaron al equipo de Simeone (1-0), y solo unos días después hicieron lo propio con los azulgranas (2-1). En el campeonato liguero, cuentan ya con siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, con 19 goles a favor y solo cuatro en contra.



El austriaco Maximilian Wöber volverá a Sevilla, donde jugó de manera fugaz en el año 2019, y será titular en un equipo que aspira a conseguir su primer billete a octavos de la mano de futbolistas como Adeyemi, el centrocampista estadounidense Brenden Aaronson o el delantero esloveno Benjamin Sesko.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



SEVILLA: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán, Rakitic; Suso, Ocampos y En-Nesyri.



SALZBURGO: Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Camara, Aaronson, Sucic, Seiwald; Sesko y Adeyemi.



--ÁRBITRO: Aleksei Kulbakov (BLR).



--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.



--HORA: 18.45/Movistar Liga de Campeones 1.