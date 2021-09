Fútbol.- LaLiga presenta la nueva identidad de marca de ElClásico

13-09-2021 LaLiga ha creado una nueva identidad para El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES LALIGA



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



LaLiga ha creado un logotipo y una identidad de marca para ElClásico, el partido que enfrenta cada temporada al FC Barcelona y al Real Madrid, para "dar identidad propia y reconocimiento visual" a uno de los enfrentamientos entre dos clubs de fútbol más icónicos y seguidos del planeta.



Se trata de un proyecto 'branding' que refleja el ADN de lo que simboliza este encuentro: rivalidad, fuerza, pasión, tecnología, innovación, dinamismo, espectáculo y globalidad.



LaLiga pretende con esta nueva imagen tener un activo más que ayude a incrementar el valor de la marca de la competición y de sus clubs, y que pueda ser utilizado en todas las activaciones y eventos internacionales realizados en torno a este partido, todo ello dentro de la estrategia de internacionalización que se inició hace años.



Esta iniciativa también es un ejemplo del esfuerzo de LaLiga para el futuro, en el que se está trabajando más de la mano de los clubs para promocionar la competición española y partidos icónicos, no solo ElClásico sino también El Gran Derbi, El Derbi de Madrid y, entre otros, El Derbi Vasco.



ElClásico es la 'superproducción' de LaLiga por excelencia, el partido de clubs más seguido, con una audiencia global masiva que paraliza el mundo y un acontecimiento cultural que trasciende las fronteras.



LaLiga está preparando un gran lanzamiento de esta nueva identidad visual coincidiendo con el próximo ElClásico de octubre, y será aplicada en todos los soportes y acciones que LaLiga lleve a cabo a nivel nacional e internacional: promociones, campañas digitales y en medios, encuentros con medios y eventos internacionales.



En este sentido, la pasada semana LaLiga fue galardonada con el Premio de Creatividad Internacional en los Sports Industry Awards de este año por la campaña para ElClásico y en concreto por la diversidad y versatilidad de activaciones durante la pandemia, adaptándose a la situación para llegar a todos los rincones del mundo.



DISEÑO DE LA IDENTIDAD



La identidad de ElClásico es una "imagen rompedora, joven, emocionante, futbolera y audiovisual, que va a conectar con toda la audiencia y de forma especial con los más jóvenes, con un estilo que recuerda a los entornos en los que pasan más tiempo (digital) y en sus pasiones" como los e-sports, series y cultura urbana.



El nuevo logotipo de ElClásico se inspira en el sentimiento que jugador y espectador comparten: la emoción. Se trata de una marca inclusiva, que no establece una distancia entre las estrellas y sus seguidores, sino que los acerca y permite que estos últimos sientan que son parte del partido.



Para la elaboración de esta nueva identidad se ha utilizado una tipografía a medida, con estilo enérgico, ángulos agudos y verticalidad, que pretende expresar movimiento, dinamismo y esencia digital. El símbolo que separa a Real Madrid y FC Barcelona sustituirá al "vs." habitual de los enfrentamiento y será el icono que represente a ElClásico.