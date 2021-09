Froilán, solitario regreso a la Universidad tras su verano más polémico

13-09-2021 Froilán ha empezado este lunes las clases. MADRID, 13 (CHANCE) Después de un verano en Marbella marcado por la polémica, Froilán está de nuevo inmerso en la rutina y este lunes ha iniciado el que será su último año en la prestigiosa universidad 'CIS The College por International Studies', un centro americano situado en pleno barrio de Salamanca en el que el hijo de la Infanta Elena cursa la carrera de 'Business' desde el año 2017. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Después de un verano en Marbella marcado por la polémica, Froilán está de nuevo inmerso en la rutina y este lunes ha iniciado el que será su último año en la prestigiosa universidad 'CIS The College por International Studies', un centro americano situado en pleno barrio de Salamanca en el que el hijo de la Infanta Elena cursa la carrera de 'Business' desde el año 2017.



A pesar de que los rumores de reconciliación con Mar Torres no han cesado en los últimos meses, el sobrino del Rey Felipe VI ha llegado solo a su primer día de clase y, molesto por la presencia de paparazzi a las puertas de su universidad, se ha mostrado cabibzbajo y ha entrado apresurado en el centro.



Fiel a su estilo deportivo - y con algún kilillo de más cogido durante las vacaciones - Froilán ha apostado por la comodidad con unos vaqueros slim de corte tobillero y grandes rotos en las rodillas, una sudadera gris oversize, unas zapatillas deportivas y su inseparable gorra. Sin olvidar la mascarilla quirúrgica (ya que ha sido criticado en más de una ocasión por no llevarla), el joven llevaba un ordenador portátil de última generación en la mano, listo para retomar sus estudios.



Muy serio, el hijo de la Infanta Elena ha dado la callada por respuesta y no se ha pronunciado ni sobre su presunta reconciliación con Mar Torres - a quien no hemos visto por el momento por la Universidad, donde comparte estudios con Froilán - ni sobre su enfrentamiento este verano con la policía en Marbella. Al parecer, el nieto de los Eméritos se habría mostrado prepotente con los agentes y les habría advertido con "no sabéis quien soy yo" cuando le multaron por estacionar su coche en un lugar prohibido. Una información que pone nuevamente al joven en el ojo del huracán y sobre la que ha preferido guardar silencio. Las imágenes, en el siguiente vídeo.