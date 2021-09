Expertos abogan en Honduras por el empoderamiento económico de las mujeres

Una mujer vestida de payaso pide ayuda económica en una calle de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 13 sep (EFE).- Honduras necesita empoderar económicamente a las mujeres y lograr la igualdad de género para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalaron este lunes expertos en Tegucigalpa.

En la inauguración de un foro sobre empoderamiento femenino, organizado por la ONG Visión Mundial, la representante de ONU Mujeres en Honduras, Margarita Bueso, dijo a Efe que es importante impulsar la igualdad de género en el país centroamericano.

Las mujeres en Honduras representan el 52 % de los 9,5 millones de habitantes y "necesitan ser empoderadas, mejores beneficios de acuerdo a sus necesidades particulares", subrayó.

Bueso instó a las autoridades de Honduras a promover "políticas institucionales y estrategias" que les permitan a las mujeres "ejercer plenamente sus derechos".

Señaló que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha mencionado que "no se pueden alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible sino se alcanza primero la agenda de género".

LAS MÁS AFECTADAS POR LA PANDEMIA

Destacó la importancia de empoderar a las mujeres "financieramente" y lamentó que la pandemia de covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota, que azotaron Centroamérica en noviembre pasado, han dejado "un saldo muy negativo" para ellas.

"Son las mujeres las que participan en mayor grado en el sector informal de la economía, por lo tanto, son ellas las que han estado más afectadas, son las que hacen el trabajo doméstico y muchas de ellas se quedaron sin trabajo", subrayó.

Bueso insistió en la necesidad de impulsar políticas y programas especiales para "empoderar económicamente a la mujer".

En el mundo, con excepción de algunos países nórdicos europeos, "todavía no alcanzamos la igualdad de género", afirmó la experta, quien dijo que Honduras está "bastante retrasada", pues el índice de género señala que las mujeres en el país tienen 28 % menos de oportunidad de ocupar cargos de elección popular.

EMPODERAR A TODA LA SOCIEDAD

En el coloquio participaron la gerente regional senior para la región de América Latina y el Caribe de Visión Mundial, Michele González y el representante de Visión Mundial Honduras, Jorge Galeano.

Durante el foro, González dijo que trabajar en el empoderamiento de las mujeres y su inclusión social es "sinónimo de empoderar a toda una sociedad".

"Sino empoderamos a la mujer estamos perdiendo una gran oportunidad de impacto y de sostenibilidad en todos nuestros programas", subrayó.

Avanzar en la igualdad de género es "un acelerador" para alcanzar los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, indicó González, quien señaló que el solo el 47,8 % de las mujeres en Honduras participa económicamente en el mercado laboral.

La experta destacó la importancia de que Honduras adopte un "nuevo paradigma" para el empoderamiento femenino y la inclusión social y fortalezca la unidad familiar y procesos educativos que promuevan normas sociales incluyentes y de igualdad.

UN TEMA DE AGENDA NACIONAL

La coordinadora del Comité de Género del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Aline Flores, dijo que el empoderamiento y la inclusión de la mujer debe ser "un tema de agenda nacional y estar en las prioridades" del país.

Señaló que hay muchas mujeres en el campo laboral, aunque no suficientes, pero no en puestos directivos o de tomas de decisión.

"Cuando una mujer se empodera, tiene independencia económica, eso se derrama en el bienestar y progreso para su familia y todo su entorno, pero sobre todo para la dignidad de la persona", subrayó.

Honduras es uno de los países "más desiguales" de Latinoamérica y presenta un "rezago" en la inclusión de mujeres y grupos vulnerables en el acceso a recursos y oportunidades, según Visión Mundial.