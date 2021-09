"Everybody's talking about Jamie": la revolución 'drag' en la gran pantalla

Los actores británicos Max Hardwood (i) y Jamie Campbell (d) asisten a la premier de la película 'Everybody's Talking About Jamie' en el Royal Festival Hall en Londres (Reino Unido), este 13 de septiembre de 2021. EFE/EPA/Vickie Flores

Londres, 13 sep (EFE).- El movimiento 'drag' es una revolución en sí mismo, y para muchos un modo de vida que se conoce gracias a la película "Everybody´s talking about Jamie", que vivió este lunes en Londres su noche de estreno y llegará a las pantallas de todo el mundo el próximo 17 de septiembre.

El Royal Festival Hall, a las orillas del Támesis, se vistió de gala para la presentación mundial del film de Amazon Prime y desenfundó una alfombra rosa que pisaron los looks más extravagantes y coloridos, puesto que las normas de etiqueta eran claras: "Sé tu yo más fabuloso".

Una velada que comenzó a cargo del compositor de la banda sonora de la película, Dan Gillespie Sells, junto a su banda "The Feeling", que interpretaron "Everybody’s talking about Jamie" -el tema principal del film homónimo- entre vítores y aplausos.

"Everybody's talking about Jamie" lleva a la gran pantalla una historia real. La de Jamie Campbell, un joven de Sheffield (centro de Inglaterra), que cumplió su sueño de convertirse en "drag queen" al cumplir los dieciséis años.

Campbell saltó a la fama hace una década, en 2011, tras la emisión de su documental autobiográfico "Jamie: Drag Queen at 16", que inspiró al dúo formado por Jonathan Butterell y Tom MacRae a convertirla en musical en 2017, y a dirigir y escribir el guion de la película cuatro años después.

Una cinta que cuenta con un elenco excepcional, con la joven promesa Max Harwood a la cabeza en el papel de Campbell; acompañado de Sarah Lancashire en el rol de Margaret, la madre; o la drag queen Bianca del Rio como Miss Haylock, la profesora de arte, entre otros.

A través de su banda sonora, una escenografía muy cuidada y referencias a la islamofobia, la homofobia, el acoso o la crisis del SIDA, los espectadores bailan, aplauden y lloran durante 115 minutos.

Este film desmaquilla el universo del "drag" y lo humaniza a través de la figura de Campbell más allá del estereotipo de "los hombres vestidos de mujer", los pechos postizos, las pelucas y los "lip-syncs" (ajuste labial).

"Everybody's talking about Jamie" es un grito de esperanza para todos aquellos niños que se visten a hurtadillas con los vestidos de sus madres y se calzan sus tacones buscando mostrar su verdadero ser.

El filme llegará el próximo 17 de septiembre al catálogo de Amazon Prime, y entonces incluso en aquellos países en los que ser un "Jamie" es un delito, se podrá recordar que su nombre traducido al árabe, "Jamil", significa bonito.