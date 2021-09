España.- 'Génova' rechaza adelantar el congreso de Madrid como pide Ayuso y lo mantiene en el primer semestre de 2022

24-07-2021 El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en el XVI congreso regional del PP de Baleares , a 24 de julio de 2021, en Mallorca, Islas Baleares (España). Varios miembros de la dirección nacional del PP arropan este sábado a la nueva presidenta del PP de Baleares en el XVI congreso del partido. Se trata de un nuevo liderazgo en las islas dentro de la renovación territorial que ha abierto el presidente del partido en más feudos, todos ellos con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2023. POLITICA Isaac Buj - Europa Press



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha confirmado este lunes que la dirección del partido no adelantará el congreso regional del PP de Madrid -previsto para el primer semestre de 2022-- como ha solicitado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien confirmó públicamente el viernes que aspira a ocupar ese cargo.



En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, García Egea ha dejado claro que por acuerdo de la Junta Directiva Nacional del partido los congresos uniprovinciales se celebrarán en el primer semestre de 2022. "Es una regla que todos vamos a cumplir y que la dirección nacional por supuesto cumplirá", ha enfatizado.



El 'número dos' de Pablo Casado ha señalado que "cuando llegue el momento abordarán ese congreso" del PP de Madrid. "La dirección nacional no tiene absolutamente nada que comentar con respecto a esto porque cuando llegue ese momento abordaremos esta cuestión", ha resaltado, para añadir que el PP está centrado en los asuntos que preocupan a los españoles.



De esta forma ha respondido a Ayuso, quien ha asegurado este lunes que es importante que el congreso del PP de Madrid se celebre "pronto" para nombrar candidatos de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2023. El PP de Madrid lleva desde 2018 en manos de una gestora que dirige el expresidente del Senado, Pío García Escudero, y en la que la Secretaría General recae en la senadora madrileña Ana Camíns.



EL PP, CENTRADO EN LOS PROBLEMAS QUE PREOCUPAN



García Egea ha insistido en que el cónclave del PP de Madrid es "importante" pero la dirección nacional del partido "en este momento está centrada en desarrollar propuestas que mejoren la vida de la gente y que hagan frente a esta deriva de Pedro Sánchez", quien está "encareciendo enormemente la cesta de la compra" o está ocupado en la mesa de diálogo con Cataluña.



Al ser preguntado si la dirección ha hablado directamente con Ayuso para intentar llegar a algún tipo de acuerdo ante ese congreso regional, dado que este tema está eclipsando la Convención Nacional del PP prevista para dentro de dos semanas, el 'número dos' del PP se ha limitado a asegurar que él "habla frecuentemente con todos los presidentes autonómicos", que le trasladan que la Convención es "un hito muy importante".



En cuanto a si ha cambiado de opinión sobre su apoyo público a Ayuso para presidir el PP de Madrid justo después de su victoria en los comicios del 4 de mayo --"Si yo fuera afiliado, mi total apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid"--, García Egea ha señalado que él hubiera "dicho lo mismo sobre cualquiera" por el que le hubieran preguntado.



"Por supuesto mi apoyo a la presidenta, mi apoyo a Almeida si me hubieran preguntado y a cualquier alcalde también que hubiera salido a la palestra, como es el caso del de Torrejón, de Majadahonda, Pozuelo o incluso el de Boadilla, que tienen excelentes resultados en sus propios municipios en unas circunstancias muy difíciles", ha manifestado, para subrayar que algunos de esos regidores lograron hace dos años mayorías "holgadas"



Fuentes de la cúpula del PP reiteran en privado que "no toca" hablar del congreso regional del PP de Madrid y que ahora están a la "subida del precio de la luz". "Ella ha dejado clara su posición y nosotros hemos dejado clara nuestra posición a nivel nacional", añaden las mismas fuentes, que sitúan el cónclave madrileño de los últimos, a las puertas del verano de 2022.



RESPONDE TAMBIÉN A AGUIRRE



Además, García Egea ha recordado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre el daño que la corrupción ha hecho al PP, tras la entrevista concedida a 'El Mundo' en la que expresa su apoyo a Ayuso en esta carrera por el PP de Madrid y critica a la dirección del partido que dirige Pablo Casado, donde habla de "chiquilicuatres" y "niñatos que intoxican".



García Egea ha afirmado que Aguirre "debe ir" poco por la sede nacional del PP y ha añadido que la invitará a que vaya más para que vea que hay gente trabajando para "construir un proyecto nacional que España hoy necesita". A su entender hay que centrarse en lo importante.



"Hay un asunto en el que coincido con ella y es que lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción y es algo que nosotros jamás vamos a permitir. Creo que debemos seguir trabajando en lo importante, que es dar a los españoles una alternativa que pueda mirar al futuro con optimismo y no con el pesimismo con el que hoy nos obsequia Sánchez", ha manifestado el 'número dos' del PP.



LA CONVENCIÓN DEL PP



García Egea ha explicado que siguen avanzando los trabajos de la Convención Nacional que el partido arranca el día 27 en Santiago de Compostela y finaliza el día 3 de octubre en Valencia, con diferentes actos a lo largo de la semana en varias ciudades y que contará con "distintos asistentes a nivel internacional".



Además, ha avanzado que el sábado se celebrará una mesa de presidentes autonómicos en la que participarán los presidentes del PP y se ha mostrado "seguro" de que "todos" van a estar "presencialmente" en ese foro.



Además, ha agregado que en la Convención también habrá una "nutrida representación de alcaldes" para presentar el "espíritu municipalista" del partido y sus propuestas de bajada de impuestos. "La Convención será el relanzamiento de nuestro proyecto", ha afirmado, para añadir que llevan meses celebrado meses hablando de los asuntos que "importan" a los españoles.