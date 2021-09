España anuncia 20 millones para asistencia humanitaria a Afganistán: "No vamos a dar la espalda a esta crisis"

Del total, 7 millones se ejecutarán en lo que queda de 2021



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



España destinara 20 millones de euros a asistencia humanitaria para Afganistán, de los que al menos 7 millones de ejecutarán este mismo año, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.



El ministro ha participado por vía telemática en la Conferencia deAyuda Humanitaria a Afganistán organizada por la ONU y celebrada en Ginebra con vistas a recabar fondos para atender las necesidades de la población del país, que se han visto agravadas por la reciente toma del poder por los talibán.



Durante su intervención, según ha informado Exteriores en un comunicado, Albares ha resaltado la necesidad de prestar ayudar urgente "para evitar el drama de una crisis humanitaria de grandes proporciones".



Asimismo, ha reconocido el esfuerzo de quienes asisten a los muchos desplazados y víctimas en la crisis afgana y, en especial, a aquellos que han perdido la vida en este fuerzo. "Es esencial asegurar que los actores humanitarios puedan desarrollar su labor en condiciones de seguridad", ha recalcado.



"No vamos a dar la espalda a esta crisis", ha señalado el ministro, que ya durante su visita a Pakistán el viernes había adelantado la intención del Gobierno de contribuir con fondos a atender esta crisis humanitaria.



Así las cosas, ha hecho especial hincapié en que países como Pakistán acogen ya 2,2 millones de refugiados afganos y que para España resulta prioritario garantizar la educación de más 2,5 millones de niños al igual que la atención a los colectivos más vulnerables, entre los que ha destacado a mujeres y niñas.



ESPAÑA TRABAJARÁ PARA QUE NO SE PIERDA LO LOGRADO



Por último el jefe de la diplomacia ha prometido que España seguirá trabajando "para que los muchos años invertidos en crear un futuro mejor para el país no hayan sido en balde", en línea con el compromiso expresado por el Gobierno desde que los talibán se hicieron con el control de Afganistán el pasado 15 de agosto.



La ONU ha solicitado algo más de 606 millones de dólares para poder prestar asistencia a unos 11 millones de afganos en los próximos meses. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido durante su intervención de que los afganos necesitan ahora "un salvavidas".



"Tras décadas de guerra, sufrimiento e inseguridad, se enfrentan quizá al momento más peligroso. Ahora es el momento de que la comunidad internacional esté junto a ellos", ha reclamado, advirtiendo de que uno de cada dos afganos ya tienen problemas para garantizar su próxima comida y "mucha gente podría quedarse sin alimentos para finales de mes".



Al término de la conferencia, Guterres ha anunciado que se han realizado compromisos por 1.000 millones de dólares, si bien no está claro qué montante irá destinado a la ayuda de emergencia solicitada por Naciones Unidas y cuál se desbloqueará posteriormente.